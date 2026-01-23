アメリカの年度代表表彰、エクリプス賞の授賞式が１月２２日（日本時間同２３日）、フロリダ州の「ザ・ブレイカーズ・パームビーチ」で行われ、最優秀ダート古牡馬にＢＣクラシックを勝ったフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール、以下馬齢は２５年のもの）が選ばれた。ヤマタケこと、山本武志記者が偉業の背景に「見た」で迫った。

自ら切り開いた道だった。だからこそ、忘れられない馬がいる。フォーエバーヤングがＪＲＡ賞年度代表馬に決まった後。矢作調教師はポツリとつぶやいた。「マルシュロレーヌも何か賞があってもよかったのにな…」。

２１年のＢＣディスタフで日本馬初の米ダートＧ１制覇という偉業を成し遂げた名牝。しかし、同年のＪＲＡ賞では部門賞にも特別賞にも選ばれなかった。無念の思いは、今も胸の中にある。

日本馬はマルシュロレーヌ以降の２２年からＢＣのダート戦に２１頭も出走。ケンタッキーダービーにも２２年から４年連続で参戦中だ。難攻不落の壁を打ち崩した１１頭立て９番人気の激走は日本競馬の“潮目”を変えた。

「マルシュロレーヌの功績は大きいよ。あの勝利で日本のホースマンの考え方が変わったんじゃないか。一つの成功例ができたのは大きいと思う」。今回はフォーエバーヤングが自ら手がけたリアルスティールの産駒で、馬上には手塩にかけて育ててきた坂井。日本競馬史に残る大偉業は最高の“伏線回収”だった。

矢作師にとって、ラヴズオンリーユーでフィリー＆メアターフも制した２１年がＢＣへの初挑戦。直前に参戦の理由を聞くと即座に返された。「今まで日本の馬が一度も勝っていないからな」。成功例がないからこそ、闘争心をたぎらせる。生粋のホースマンが今、目標として名前を挙げるレースはケンタッキーダービーと凱旋門賞。いずれも日本競馬にとっては未踏の領域だ。世界のＹＡＨＡＧＩの挑戦はまだまだ続く。（山本 武志）