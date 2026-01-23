23日午後、衆議院が解散され、事実上の選挙戦に突入しました。解散から投開票までが戦後最短の16日間で、“超短期決戦”となります。

23日朝、福岡空港には、中道改革連合・丸尾圭祐さんの姿がありました。



■中道（福岡1区から出馬予定）丸尾圭祐氏

「きのう私、東京に行って結党大会出てきましたが、また戻ってきてこうやって朝、立つというのは、一分一秒が惜しいと。」



丸尾さんは、福岡5区の元衆議院議員の堤かなめさんが議員辞職したことを受け、去年8月に繰り上げ当選しました。国会議員となり、わずか5か月での解散です。





■丸尾氏「地元と国会の行き来をしながら、国会の現場のことを訴えつつ、その声を国会に持って行くことをしましたので、その実績を分かっていただけるようなアピールも、この選挙戦、頑張っていきたい。」

同じころ、東京・永田町では。



■樋口淳哉記者

「通常国会の招集日となったきょうは、厳しい冷え込みとなりました。きょう午後から開かれる本会議で、いよいよ衆議院が解散します。」



FBSは、解散を前にした地元選出の議員を取材しました。



■自民（福岡4区から出馬予定）宮内秀樹氏

「また、この宿舎に帰ってきたい。素直に思って、朝出てきました。高市政権を力強いものにして、日本を良い国にするために自分も必ず1議席死守してくるんだという思い。」



■維新（福岡11区から出馬予定）村上智信氏

「今回の選挙は物価高対策が争点になると思います。これからは社会保険料の引き下げ、これに取り組みたい、選挙の時は訴えたい。」



■国民（福岡4区から出馬予定）許斐亮太郎氏

「全く恐れはありません。戦いに向かっていこうという気持ちでいます。国民民主党が訴えてきた政策が数々実現していますので、その実績を選挙中にも訴えていく。」



福岡4区にはこのほか、参政党の原田祐一さんが立候補を表明しています。

そして、午後1時すぎ。



「衆議院を解散する。」

「バンザーイ、バンザーイ。」



通常国会の冒頭で衆議院が解散され、事実上の選挙戦が始まりました。来週火曜日の27日に公示、2月8日に投開票の日程で総選挙が行われます。



通常国会の召集日に解散するのは60年ぶり、解散から投開票までは戦後最短です。

国会議員はバッジを外し”無職”になりました。異例の“超短期決戦”に向け、立候補予定者たちは。



■自民（福岡1区から出馬予定）井上貴博氏

「高市首相を支えるためにこれまでやってきましたが、是非が問われる選挙なので負けられない選挙だと思っています。」



■自民（福岡2区から出馬予定）鬼木誠氏

「足し算、引き算でいくと大変厳しい状況だと認識しております。いち早く選挙区に帰って思いを届けたいと思います。」



■中道（福岡2区から出馬予定）稲富修二氏

「決まった以上はとにかく、選挙戦を勝ち上がれるように全力を尽くしたい。私自身の思い、政策を訴えていきたい。」

福岡2区はこのほか、共産党の貫洞基裕さん、参政党の木下敏之さんが立候補を表明しています。

今回、佐賀1区は新たな動きもある中での選挙戦となります。



立憲民主党佐賀県連の前代表、原口一博さんは新党に合流せず、政治団体「ゆうこく連合」を立ち上げました。



■「ゆうこく連合」立ち上げ（佐賀1区から出馬予定）・原口一博氏

「今まさに日本が大きなグローバリズムの波にさらされて破壊されようとしている。この総選挙、政党要件を獲得する第一の選挙になります。」



■自民（佐賀1区から出馬予定）岩田和親氏

「今までの選挙と比べても見通しが難しい選挙だと思います。ふるさとへの思いをしっかり訴えて戦い抜いていきたい。」

佐賀1区はこのほか、参政党の重松貴美さんが立候補を表明しています。



めまぐるしく構図が動くなかで始まった真冬の超短期決戦。有権者に響く政策を、どの候補者がしっかり届けられるのかが選挙戦のカギとなります。

福岡1区には、VTRで紹介した自民党の井上さんと中道改革連合の丸尾さんのほか、日本維新の会の山本剛正さん、共産党の岩本義孝さん、参政党の吉富景子さんが立候補を表明しています。

また、福岡11区にはVTRに出てきた日本維新の会の村上さんのほか、自民党の武田良太さん、中道改革連合の辻智之さん、社民党の志岐玲子さんが出馬を予定しているほか、23日午後、参政党の井上直生さんが立候補を表明しました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月23日午後5時すぎ放送