明日24日(土)から明後日25日(日)にかけて、再び大雪のピークになります。北陸を中心に発達した雪雲の帯・JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)がかかり続け、今後さらに積雪が急増する恐れがあります。積雪や大雪による交通障害や、なだれなどの災害に注意・警戒が必要です。

24日(土)〜25日(日) 上空には再び強い寒気が南下

本州付近は冬型の気圧配置が続いています。明日24日(土)は、上空5500m付近で、大雪の目安となるマイナス36℃以下の寒気が関東北部や近畿北部付近まで流れ込みます。日本海側を中心に雪が降り続いて、特に24日(土)夜から25日(日)朝にかけてが大雪のピークとなりそうです。





21日(水)頃から続いている寒波の影響で、豪雪地帯でも積雪がすでに平年の2倍以上になっている所もあります。今後は平地を含めてさらに積雪が増える恐れがあるため、積雪の多い地域ではなだれや屋根からの落雪に注意が必要です。

さらに積雪急増 JPCZの動向注意 車の立ち往生などに警戒

大雪のピークになる期間は、日本海に形成されるJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)の影響で、北陸を中心に発達した雪雲がかかりやすくなります。短時間に降雪が強まり、大規模な立ち往生が発生する恐れもあります。引き続き交通障害に警戒が必要です。新潟市などの沿岸の地域や平地でも大雪になり、東海の名古屋市などにも雪雲が流れ込むことがありそうです。



また、24日(土)は、九州や四国など普段雪の少ない地域でも積雪になる恐れがあります。雪道を運転される場合は必ず冬用タイヤを装着してください。



明日24日(土)18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

東北地方 70センチ

関東甲信地方 30センチ

北陸地方 70センチ

東海地方 70センチ

四国地方 20センチ

九州北部地方 30センチ



その後、25日(日)18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

東北地方 70センチ

関東甲信地方 70センチ

北陸地方 70センチ

東海地方 70センチ

近畿地方 50センチ です。

雪道で立ち往生 一酸化炭素中毒に注意を

もしも雪道で立ち往生してしまった場合、一酸化炭素中毒に注意が必要です。



車が雪に埋まったときは、原則、エンジンを切りましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。窓を開けて換気しても、窓の開口量や風向きなどの条件によっては、一酸化炭素中毒の危険が高まることがあります。



防寒などでやむを得ずエンジンをかけるときは、マフラーが雪に埋まらないように、こまめにマフラーのまわりを除雪してください。雪道を運転する場合は、万が一に備えて、除雪用のスコップや防寒着、毛布などを車内に用意しておくとよいでしょう。

日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)とは

冬型の気圧配置が強まると、シベリア大陸から冷たい風が日本海に流れ込みます。この冷たい風は、朝鮮半島北部に位置する長白山脈(最高峰:白頭山2744メートル)によって、いったん二分されますが、その風下である日本海で再び合流し、収束帯(雪雲が発達しやすいライン)が形成され、雪雲が発達しやすくなります。



この収束帯のことを「日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)」と言います。こうしたJPCZの影響を受けるのは、主に東北南部や北陸、山陰などです。JPCZによって、雪雲が発達しやすくなり、その雪雲が次々と流れ込むため、大雪となることが多々あります。