バスケ・Bリーグの千葉ジェッツは23日、昨シーズン現役を引退したジェフ・ギブス選手と新規契約したことを発表しました。

現在45歳、アメリカ出身のギブス選手はドイツでプロとしてキャリアをスタート。2010年に日本のリーグへ参戦すると多くのクラブを渡り歩き、2024年に越谷アルファーズへ移籍。同年10月に2024-25シーズンをもって現役引退することを発表しました。

その後2025-26シーズンは越谷アルファーズのサポートコーチに就任、その後「選手復帰をしたい」と話し、双方合意の上、2026年1月23日にコーチ契約を解除。同日千葉ジェッツ加入の発表がありました。

ギブス選手は越谷アルファーズ、千葉ジェッツの両クラブでコメントを発表、「心のどこかに『もう一度プレーしたい』という強い気持ちがありました。その想いから、少しでもチームに貢献できればという願いを込めて、再びコートに戻る決断をしました」

「この想いを理解し、復帰を受け入れてくださった越谷アルファーズ、そして千葉ジェッツの両クラブには心から感謝しています」とコメントしました。

また、千葉ジェッツの池内勇太GMは「まずは越谷アルファーズ様にご理解とご協力をいただいたことに、この場を借りて深く感謝申し上げます」と前所属クラブへ感謝を伝え、獲得の経緯についてジョン・ムーニー選手の負傷を説明。「新たな選手を探す中、ギブス選手にオファーを出させていただいたというのが経緯になります。私たちからの急なオファーにも関わらず、彼は快く引き受けてくれました。一度引退した選手が復帰するというのは簡単な決断ではありません。彼のプロフェッショナルな姿勢に、心から敬意を表します」と説明しました。