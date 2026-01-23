◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 4日目(23日、東京体育館)

卓球の全日本選手権は23日、一般の部・男子シングルスの8強がそろいました。

前回優勝の松島輝空選手は、5回戦で町飛鳥選手、6回戦で茺田一輝選手を下し、8強入り。次戦は3試合連続ストレート勝ちの吉村真晴選手と対戦します。

2年ぶりの王座奪還を目指す張本智和選手は、2017年大会準優勝の吉村和弘選手に4−0で準々決勝進出。前回のファイナリスト篠塚大登選手は、4、5回戦とフルゲームの激闘でしたが、6回戦は小林広夢選手に4−0の勝利でベスト8を決めました。

一方、昨年ノーシードから4強入りとなった谷垣佑真選手は、2024年大会準優勝の戸上隼輔選手と激突。前回大会の5回戦と同じ顔合わせになりましたが、谷垣選手が4−2で下し、2年連続で8強入りとなりました。

さらにこの日行われたジュニアを制した川上流星選手は、大島祐哉選手に4−3で勝利。 谷垣選手と準々決勝で激突します。

大会5日目の24日は、準々決勝が開催されます。

【男子シングルス】

▽6回戦

松島輝空 4−1 茺田一輝

吉村真晴 4−0 三部航平

木造勇人 4−0 笠原弘光

張本智和 4−0 吉村和弘

谷垣佑真 4−2 戸上隼輔

川上流星 4−3 大島祐哉

宇田幸矢 4−0 松下大星

篠塚大登 4−0 小林広夢

▽準々決勝松島輝空 − 吉村真晴木造勇人 − 張本智和谷垣佑真 − 川上流星宇田幸矢 − 篠塚大登