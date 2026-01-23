27日に公示される総選挙。解散から投票まで異例の短さで行われる選挙で、最高裁判所の裁判官を審査する「国民審査」の期日前投票が、衆議院の投票期間より4日遅れの2月1日からスタートします。そのため、1月中に期日前投票を行うと、同時に投票が行えない“二度手間”となる可能性があり、注意が必要です。

■辞めさせたければ「×」国民審査とは？

「国民審査」は、衆議院選挙にあわせて行われ、最高裁判所の裁判官が適任かどうかを審査するものです。

投票所に行くと、衆院選の投票用紙のほかにもう1枚、「国民審査の投票用紙」が渡されます。この投票用紙には「最高裁の裁判官の氏名」が書かれていて、辞めさせたい裁判官がいれば、名前の上に「×」を書きます。「×」が過半数に達した裁判官がいれば、罷免となります。

対象は、15人の裁判官のうち、任命されてから初めて衆院選を迎える裁判官と、最初の審査を受けてから10年を経過した裁判官。今回は、去年就任した高須順一裁判官と沖野眞已裁判官の2人が対象となります。

■解散後にくじびき…国民審査は2月1日〜

国民審査法では、審査される予定の裁判官が2人以上いる場合、解散後ただちに「くじびき」を行うと定めています。そして、くじびきで決まった順番で告示され、投票用紙にも印字が行われるのです。候補者や政党名を書き込むだけの「空欄」の投票用紙ではなく、裁判官の名前の印字が必要となるため、各選管でも準備に時間がかかります。

通常は、衆院選の期日前投票と「同時に行う」と定められている国民審査の期日前投票。しかし国民審査法では、例外として、「国民審査の告示が解散後の通知を行ってから4日以内である場合には、審査の期日前7日から審査の期日の前日までの間に行う」と定めています。

つまり、今回のように23日に解散して27日に公示（国民審査の告示）となる場合は、国民審査の期日前投票は2月1日〜7日の7日間のみ。一方で、衆議院選挙の期日前投票は、公示の翌日28日から始まります。そのため、1月28日〜31日までの4日間に期日前投票に来た有権者は、衆院選の投票はできても、国民審査の投票はできず、国民審査の投票をする場合は、2月1日以降に改めて投票所に来なければならず、“二度手間”になる可能性があります。



■整理券なくても投票可能 現場の選管は…

では、改めて投票所を訪れて国民審査の投票を行う場合、「二重投票」になる恐れはないのでしょうか。

通常、投票所では混雑を避けるため、各世帯に送付される「投票所入場整理券」を受付で提出して投票を行います。東京都の港区選挙管理委員会では、期日前投票を行う際に整理券を回収しますが、後日、国民審査の投票のために再訪した場合は、整理券がなくても選挙人名簿で確認ができれば投票が可能だといいます。有権者の投票状況はシステム上で管理されているため、その人がどの選挙に投票したかは選管側で把握できるということで、すでに衆院選の投票を終えた人には国民審査の投票用紙のみを渡すことになるということです。

東京都最大の有権者数を抱える世田谷区の選管では、システムを一新したタイミングで「想定外」の解散となり、印刷作業に時間がかかり、そもそも「投票所入場整理券」の送付が2月4日〜6日頃になる見込みだということです。ただ、整理券がなくても、選挙人名簿で確認ができれば投票は可能で、同じくシステム上で投票状況は把握できるため、「二重投票」にはならないよう管理されているということです。

東京都選挙管理委員会では、こうした日程のずれについて、ポスターやSNSなどを通して周知していくとしています。