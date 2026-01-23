テレビ朝日系「徹子の部屋」が２３日に放送され、ピンク・レディーのケイとして絶大な人気を誇った増田惠子が出演した。

ＭＣの黒柳徹子は、２６歳当時の増田が同番組にゲスト出演した１９８４年放送回のＶＴＲをまじえて述懐。人気絶頂時の増田たちは睡眠が１日３時間程度であったことを紹介した。

ＶＴＲ内で、増田は多忙ゆえに、ほとんどの記憶があいまいだったと苦笑。

当時の黒柳が「楽屋にも、ほとんどいらっしゃらないぐらいだったんですって？欽ちゃん（萩本欽一）が『一番忙しい時は（ピンク・レディーの２人が）スタジオにゴザ敷いて寝てた』とか。そういう話をしてくださったんですって？」と聞くと、ＶＴＲの増田は「私たちが、ゴザ敷いてスタジオの隅に寝てるのを見たことがあるんですって。そしたら（萩本は）『自分たちもそういうことがあるから。すごく自分のことも思い出して。かわいそうだ…』って。よく言ってらっしゃって」と、はにかんだ。

増田はＶＴＲに「それよりも若い！びっくりしました！」と目を細めつつ、黒柳とともに当時を懐かしんでいた。