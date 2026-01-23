日本ハムのドラフト１位・大川慈英投手（明大）が２３日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で行われている新人合同自主トレで、３度目のブルペン投球を行った。座った捕手に２０球を投じ、変化球の軌道など全体のバランスを確認。「バランスはすごく良くなって、コントロール自体も前回より安定していた。今日は及第点に達したのかな」と、納得の表情を浮かべた。

キャンプは２軍スタートが決定。それでも、即戦力リリーフとして期待がかかる最速１５５キロ右腕は「自分は徐々に上げていくタイプ。一つずつ上げられるところを上げていって、だんだんいい感じにしてシーズンを迎えられるように」と冷静に構えた。

新庄監督は就任１年目の２０２２年春季キャンプで、２軍スタートの新人だった北山のブルペン投球を視察。第２クールから１軍に合流させた。若手の登用には積極的だ。大川は「実戦のところまでにはある程度、形にしないといけないのはわかっている。出力を上げた状態で投げられるようになったら、１軍で戦いたいというのが一番。そこはキャンプ中の目標にはしたい」と照準。着実に段階を踏み、実力を証明することを誓った。