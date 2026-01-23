将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第2局が京都市の「伏見稲荷大社」で24日から始まるのを前にした23日、両者は市内で行われた前夜祭に出席。前日22日に肺炎のため亡くなった加藤一二三さん（かとう・ひふみ＝引退棋士九段）に黙とうがささげられた。加藤さんは第28期の王将だった。

会の冒頭、約1分間の黙とう。藤井と永瀬も静かに頭を下げた。その後、あいさつを行った日本将棋連盟の佐竹康峰常務理事は「今日は1月23日で“ひふみん”のご縁。先生をしのばせていただきたい」と述べた。

加藤さんは史上初の中学生棋士として1954年8月に14歳7カ月でプロデビュー。「神武以来（このかた）の天才」と呼ばれ、名人を含むタイトルは通算8期を獲得。史上最年長の77歳5カ月まで現役を続け、引退後はバラエティー番組などで活躍し、お茶の間で人気に。「ひふみん」の愛称で親しまれた。

将棋の実力だけでなく、対局中は相手側に仁王立ちして盤面を凝視する「ひふみんアイ」や、うな重を連続注文して平らげる大食漢ぶりなどユーモラスな個性を発揮した。熱心なカトリック教徒としても有名で、対局中の控室では賛美歌を口ずさむこともあった。

通算成績は1324勝1180敗で、勝ち数は史上4位。2016年のクリスマスイブには藤井のプロデビュー戦で対局し敗れた。00年には紫綬褒章を受章、22年には文化功労者に選ばれている。