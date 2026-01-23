楽天は23日、フリーエージェント（FA）権を行使し巨人へ移籍した則本昂大投手（35）の人的補償として、田中千晴投手（25）を獲得したと発表した。

田中千は最速153キロの長身右腕。22年に国学院大からドラフト3位で巨人に入団。通算33試合に登板し、2勝3敗3ホールドで防御率4・91。昨年は登板機会がなかった。

発表を受け、田中千は「ジャイアンツでの3年間は、たくさんの学びと経験を得ることができた大切な時間でした。支えてくださったすべての方々に、心から感謝しています。イーグルスでは、これまで以上に成長した姿をお見せできるよう、前向きな気持ちで挑戦していきます。これからも応援していただけたらうれしいです」とコメント。

阿部慎之助監督も「ジャイアンツでの経験を生かして、新天地でもチームのために力を発揮してくれることを期待しています」とエールを送った。

◇田中千晴（たなか・ちはる）2000年（平12）9月21日生まれ、大阪府出身の25歳。小2で野球を始め、赤坂台中では軟式野球部。浪速では甲子園出場なし。国学院大では2年秋からベンチ入り。右肘痛を乗り越え3季ぶりの登板となった4年春の東都1部・中大戦で自己最速の153キロをマークした。同年秋は2勝を挙げて2季ぶりの優勝に貢献。1メートル89、85キロ。右投げ右打ち。