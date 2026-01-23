HEAVEN Japanのポップアップショップで体験♡自分に合う適正下着®フィッティング

自分に合っていると思っていた下着、実はサイズが合っていないかも。そんな女性の悩みに寄り添うHEAVEN Japanが、地元・河内長野で期間限定のポップアップショップを開催中です。下着のプロに相談しながら、自分の体に本当に合う「適正下着®」を体験できる貴重な機会。買い物ついでに立ち寄れる気軽さと、知識も自信もアップデートできる体験が魅力です♡

間違った下着選びを見直す体験

女性の約8割が間違ったサイズのブラを着けているという調査結果。思春期に正しい知識を得る機会が少なく、そのまま選び続けてしまうケースも少なくありません。

HEAVEN Japanでは、一人ひとりの体形や肉質、悩みに合わせて下着を提案するため、自社で企画・開発を行っています。

今回のポップアップでは、プロのアドバイスを受けながら、着け心地や体形の変化を実感できます。

人気商品を試せるポップアップ

会場には、シリーズ累計80万本突破の「元祖脇肉キャッチャー」をはじめ、「ビスチェリーナ」「シン・胸不二子ブラ」などの人気商品がラインナップ。

サイズ展開はアンダー60～100、カップB～Mまでの全86サイズと圧巻です。さらに防災意識を高める防災コーナーも設置され、話題の「防災下着セット」も販売。

下着を通じて、日常も非常時も見直すきっかけになります。

気軽に立ち寄れる楽しい企画

予約不要で15～20分ほどのフィッティングが可能なので、ショッピングの合間にもぴったり。来店者全員が参加できるクーポンガチャや限定ステッカーのプレゼントも用意されています。

1月24日(土)には河内長野市のキャラクター「モックル」が登場し、LINE登録でお菓子のつかみ取りも開催。1月31日(土)にはシール交換会も予定され、地域ならではの温かい交流が楽しめます。

日程:2026年1月9日(金)～2月8日(日)

場所:ノバティながの北館3F

住所:大阪府河内長野市本町24-1

営業時間:10:00～20:00

私に合う下着と出会う第一歩

正しいサイズや着け心地を知ることは、毎日の快適さだけでなく、自分を大切にすることにもつながります。

HEAVEN Japanのポップアップショップは、下着選びを見直すきっかけと、新しい気づきをくれる場所。気軽に立ち寄って、プロに相談しながら、自分の体に寄り添う一枚を見つけてみてください♪