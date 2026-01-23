歌手の増田惠子（68）が、1月23日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。今年50周年を迎えるピンク・レディーについて、「いつ『いくぞ』って言われてもいいように…」という現在の心構えを語った。

【映像】「うわ、若い！」増田恵子（当時26歳、1984年）の姿

中学の同級生・未唯mieとのデュオ「ピンク・レディー」で、1976年にデビューした増田。1981年に解散を発表するも、そこから30年の節目となる2010年に「解散やめ！」を宣言した。

司会の黒柳徹子から「現在ピンク・レディーの活動はしていないけれども、“解散やめ！”宣言をしたので運動は欠かさない？」と話を振られると、増田はその準備を怠っていないことを明かす。

「いつ『行くぞ』って言われてもいいように、すごく鍛えてます」

増田のクラシックバレエ歴は30年に及び、さらに15年ほど前からは「違う筋肉がつくように」とピラティスも取り入れているという。

体幹が鍛えられてきていることを実感しているそうで、「（椅子の）背もたれにもたれるよりも、こういう風にしていたほうが楽」と、背筋をピンと伸ばした美しい姿勢をスタジオで披露していた。（『徹子の部屋』より）