Ä¹Ç¯¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÆ¯¤¡¢Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç¤¤¤è¤¤¤èÍÂ¶â»Ä¹â¤¬1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤½¤¦¤ÊC¤µ¤ó¡£Ï·¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÃùÃß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´¤Ç¤¤ë¿ô»ú¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µëÍ¿¿¶¹þ¸ýºÂ¤Î¤¢¤ëÃÏ¸µ¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÍÂ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÉÍý¤¬³Ú¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¶ä¹Ô¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢C¤µ¤ó¤ÏºÊ¤«¤é¡Ö¶ä¹Ô¤¬¤â¤·ÄÙ¤ì¤¿¤é¡¢1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÏÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤¬¤É¤¦°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤ÎÍÂ¶â¤Ï¡¢¤â¤·¶ä¹Ô¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë1±ß¤âÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â²¿¤«ÂÐºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Â¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö¥Ú¥¤¥ª¥Õ¡ÊÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¸µ¶ä¹Ô°÷¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¶¶ËÜ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ð½à¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¼¤½¤â¤½¤â¥Ú¥¤¥ª¥Õ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¥Ú¥¤¥ª¥Õ¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÍÂ¶â¼Ô¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¸¶Â§¡¢1¤Ä¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤Ä¤ÍÂ¶â¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê¡Ö¸µËÜ1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¤½¤ÎÍøÂ©¡×¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¸í²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡Ö1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÌá¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ÎÇËÃ¾¸å¤Ë»ñ»º¤ÎÀ°Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»ÄÍ¾ºâ»º¤¬¤¢¤ì¤Ð°ìÉô¤¬Ìá¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·Á´³ÛÌá¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤¿¤á³Î¼Â¤Ë¼é¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¼¶ä¹Ô¤òÊ¬¤±¤ë°Ê³°¤Ë¡¢ÍÂ¶â¤ò¼é¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ö·èºÑÍÑÍÂ¶â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸ýºÂ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·èºÑÍÑÍÂ¶â¸ýºÂ¤Ç¤Ï¡¢ÌµÍøÂ©¤Ç¤¢¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÁ´³Û¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ýºÂ¤òºî¤ë»þ¤ËÉáÄÌÍÂ¶â¤äÄê´üÍÂ¶â¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢·èºÑÍÑÍÂ¶â¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÊ¬¤±¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¼¸µ¶ä¹Ô°÷¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤Æ¡¢·èºÑÍÑÍÂ¶â¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºÇÂç¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÍøÂ©¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¯Â³¤¤¤¿¥¼¥í¶âÍø¤Î»þÂå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤Æ·èºÑÍÑÍÂ¶â¤òÁª¤Ö¸Ä¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡Ö¤É¤¦¤»ÍøÂ©¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ï¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë1000Ëü±ß¤òÇ¯1¡ó¤ÇÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Ç¤âÌó8Ëü±ß¤ÎÍøÂ©¤¬¤Ä¤¯·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶â³Û¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·èºÑÍÑÍÂ¶â¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤Ï¡ÖÍøÂ©¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¡ÖÁ´³ÛÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë°Â¿´´¶¡×¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò·èºÑÍÑÍÂ¶â¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³èÈñ¤äÅöÌÌ»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤»ñ¶â¤òÊ¬¤±¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»ñ»º¾õ¶·¤Ë¹ç¤Ã¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¶ä¹Ô¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÂ¶â³Û¤¬1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ÈËü¤¬°ì¤Î±Æ¶Á¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·èºÑÍÑÍÂ¶â¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢Ä¹Ç¯¼é¤Ã¤Æ¤¤¿»ñ»º¤ò¼é¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÊýË¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
