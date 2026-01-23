世間から「大丈夫？」と思われがちな生涯独身、フリーランス、50代の小林久乃さんが綴る“雑”で“脱力”系のゆるーいエッセイ。「人生、少しでもサボりたい」と常々考える小林さんの体験談の数々は、読んでいるうちに心も気持ちも軽くなるかもしれません。第59回は「シングルファーザー大歓迎」です。

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

前回「『なぜ女性同士の集まりに夫を連れてくるのか』問題。独身だから理解力に欠けるのか、これはわがままなのか」はこちら

“母親ロードマップ”の洗脳

未婚歴、子なしの記録更新を今年も続けている。最近ぼんやりと妄想するのが「シングルファーザーのパートナー、いいなあ」。分かっている。「何を今さら」「夢物語か」と中年の私に揶揄が四方八方から飛んでくるのは覚悟のうえで書く。まずはなぜそんな結論に至ったのかを振り返ってみる。

現代語で表現すると“ステップファミリー（再婚家庭）”と呼ばれる家族を知ったのは、小学校低学年だったと記憶している。私の母校の小中学校には、児童養護施設から通う同級生がいた。彼らから養子縁組が決まると「うれしい」と話を聞いていたせいか、子どもながらにその事実を安堵として受け取っていた。血縁がなくても家族は家族。不仲の家庭よりもよっぽど楽しいのではないかと、普通の家庭に育った小学生の私は想像を膨らませていた。

ただ、私を苦労して出産して、血縁が何よりだと話す母には本音が話せず、この気持ちは封印。いつか自分も母になると信じて疑っていなかった。

私……だけではなく、団塊ジュニア世代や居住地の地域性などによっては「女性は結婚して出産するのが最良」とされてきた。令和のように生き方の選択肢はなく、義務教育のように“母親ロードマップ”が引かれていたのだ。結婚相手に選ぶのは当たり前のように異性、同年代。できれば実家が太くて、収入が安定した、自分の両親が喜んで迎えてくれるような人物。自然とそんな理想がわいていたので「シングルファーザー」と条件があると、腰が引けていたのは事実だ。今思い返すと、20代ゆえのただの刷り込みだった。

悩む30代、40代

時はだいぶ過ぎて、30代前半になって結婚、出産に焦燥感を抱いていた頃。出版社に勤務する結婚経験のある女性の先輩（40代前半）が、こう言っていた。

「子どもが欲しい気持ちはあるけれど、仕事があるとそこまで到達できない。だから子持ちの男性っていいなあと思うし、ある日突然、成長した中学生の我が子が目の前に現れる……って妄想することあるかな」



イメージ（写真提供：Photo AC）

……一体どこからその発想が？ “母親ロードマップ”に対して疑念ゼロの当時は、先輩の意見がよく分からず、話をさらっと流していた。続けてまだギリッギリ結婚シンドロームから抜けきれない40歳の頃。不妊の原因が夫の無精子症によるものと判明、さらに浮気までされて離婚した同い年の友人が、こう漏らしていた。

「シングルファーザーっていう人と、飲み屋で一緒になってさ。その人と恋愛どうのは考えられないけれど『あ、そうか。私、子どもがいる人と結婚したら、母親になれるのかもしれない』って思ったんだよね」

友人の話を受けて、まだ血気盛んだった私は「40歳ならまだ産める。そんな簡単に我が子をあきらめるな」と意見を否定した。それからずるずると時は流れ、更年期真っ盛りで閉経が近づくほどに年嵩が増した。婦人科でホルモン数値を調べると、もう自然妊娠の可能性が低い年齢だ。一人で老後を迎える準備も着々と進めている。そんな年齢になったからこそ思えるのは、恋愛をするならまず自分が地に足がついた人間であるかどうか。相変わらず仕事も頑張っているし、経済的自由もあるので、相手の条件などさほど重要ではない。それらを久本雅美流に表現するのなら「呼吸さえしていてくれたら」である。

シングルファーザー、魅力的！

そして最近、シングルファーザーの条件が魅力的に感じるようになった。先述の先輩や友人の意見が今なら理解ができる。



イメージ（写真提供：Photo AC）

長年、一人で生活してきた自分を卑下するつもりもないけれど、気づかないうちにわがままになっているのだろうと、ほんわかした自覚はある。それに比べて一度でも結婚経験があって、何らかの事情で育児をしている父親とは、人柄が備わっている印象だ。加えて自分よりも大きな人生経験を経ている先輩なら、多少のことも目をつぶってくれそうでは？

それに独身の女性だって決して悪くない。「結婚はまだか」「出産は早くしないと」「（目の前にいるおばさんの私とは違って）ギリ30代でまだ産めるので、子どもが欲しいんですよね」「子育てしていないと分からないと思うけど」など、数々の言葉のカウンター攻撃を受けながら踏ん張ってきた女は強いといった利点があるのだ。結果はどうあれ、シングルファーザーの相手の子どもとも、まず向き合う自信だけはある。

……と、数十年にわたる恋愛や結婚に関する観念の変遷を経て「シングルファーザー、普通の男性よりもむしろ魅力的では」という意見に至った。これは俗にいう、負け犬の遠吠えではない。脳が柔和になった女性のつぶやきである。もしこのエッセイを読んで気になる方がいらっしゃいましたら、ご連絡お待ちしております。