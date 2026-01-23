衆議院選挙の秋田1区に、日本維新の会の新人 松浦大悟氏と参政党の新人 佐藤美和子氏が、23日に正式に立候補することを表明しました。



秋田1区は立候補予定者が6人となっています。



元参議院議員の松浦大悟氏は56歳。



国政選挙への挑戦は7回目で、2007年以来19年ぶりの当選を目指します。



維新 新 松浦大悟氏

「決められない政治が秋田の閉塞感の一番の原因だと私は考えています。私は国政の立場からここを変えていきたいんです。スピード感のある政治ダイナミックな政治を作っていきたい」





松浦氏は、自民党と日本維新の会の連立政権で政治が前に進み始めたと述べ、今回の選挙のテーマに「改革を止めるな」を掲げています。また、社会保険料の引き下げや、道州制を見据えた地方分権を進めると訴えました。参政党から出馬する佐藤美和子氏は66歳。去年7月の参議院選挙にも立候補し、秋田市では2万票余りを獲得しました。今回は、さらなる上積みをねらいます。参政 新 佐藤美和子氏「いま喫緊の所では使えるお金が皆さん増えますように減税ですね。特に消費税廃止、廃止まで行かなければ段階的に下げていって最後は廃止にもっていく」働く世代を支えるためにも減税と積極財政が必要だと話す佐藤氏。国民の本当の声を届けられるのは参政党しかいないと訴えました。