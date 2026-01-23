高市総理大臣が衆議院を解散 27日公示・来月8日投票の“真冬の衆議院選挙” 県内でも準備が加速 秋田
高市総理大臣が通常国会の冒頭で衆議院を解散しました。
27日公示、来月8日投票の日程で行われる“真冬の衆議院選挙”、県内でも準備が加速しています。
選挙区選出と比例復活合わせて“秋田の現職”が6人いた衆議院。
23日午後1時過ぎ、高市総理大臣が通常国会の冒頭で衆議院を解散しました。
衆議院選挙は27日公示、来月8日投票の日程で行われます。
解散から投票までは16日間で、戦後最短です。
記録的な大雪となっている鹿角市です。
23日正午の積雪は123センチ。
平年の3倍で、1月の観測記録を更新しています。
深い雪の中、選挙の準備作業が急ピッチで進められています。
記者
「え！？ここに建てるんですか」
作業員
「そうです」
記者
「もう雪の壁じゃないですか」
作業員
「はははは」
鹿角市では23日午後から、候補者のポスターを貼る掲示板の設置作業が始まりました。
市内53か所に設置しますが、その多くが雪に埋もれていて、まずは除雪から始めなければなりません。
こちらの業者は、21日までに一通り除雪を行っていましたが、再び雪に覆われていました。
やっとの思いで、雪を取り除いても。
記者
「刺さんないっすね、全然」
作業員
「刺さんない、硬くて」
寒さで地面が凍り、思うように杭が刺さりません。
雪がない時期に比べ、倍近い時間がかかっているという設置作業。
作業員の数を通常の倍に増やして対応にあたっています。
小板橋建設 長倉翔さん
「雪があるかないかだけでも（1日に）建てられる数にも変わってきますので、やっぱりこの短期決戦で立てなきゃいけないというところでとても急いでやらなきゃいけなかったのでちょっと大変でした」
公示まで4日。
厳しい寒さと大雪の中、懸命の準備作業が進められています。