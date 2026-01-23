中村倫也さん主演の金曜ドラマ『DREAM STAGE』第2話が1月23日夜10時から放送されます。

【写真】ポケットに退職届を隠し…

『DREAM STAGE』の舞台はK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村倫也）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生７人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語です。

※以下1月23日放送分のネタバレを含みます

第2話あらすじ

国立での初パフォーマンスを経て、一致団結した落ちこぼれボーイズグループ・NAZE。

しかしライバル・TORINNERが所属する超大手事務所の圧力により、NAZEへの取材はゼロ……。マネージャーの水星（池田エライザ）は途方に暮れる。

ナム社長（ハ・ヨンス）は新たなチャンスを求めて活動拠点を日本に移すことを決意。メンバーは吾妻の家で共同生活をスタートする。

しかし、吾妻の几帳面すぎる生活ルールと、相変わらず基礎ばかりのレッスンに、うんざりするメンバーたち。

見かねて「私にできることないでしょうか？NAZEの役に立ちたいんです！」と決意をぶつける水星に、吾妻は知名度ゼロのド新人・NAZEが出られる「ライブイベント」を探せと指示。

自信がなくコンプレックスの塊だった自分を変えるため、必死で飛び込み営業に挑む水星だったが、連戦連敗…。ポケットに退職届を隠しつつ、何とか前を向く水星。

そんな水星の背中に「がんばんなさい」と小さく声をかけた吾妻は、何やら策略を巡らせて…。果たして彼の奇想天外なアイデアは、水星とNAZEを救えるのか！？