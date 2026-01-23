ロングセラーバンが仕様変更でさらに実用的に

日産は2025年11月7日に発表していたコンパクトバン「NV200バネット」の一部仕様向上モデルを、2025年12月15日に正式発売しました。

NV200バネットは2009年5月に登場したコンパクトバンで、従来の商用車とは一線を画すFFプラットフォームを採用したことが大きな特徴です。

低床設計による優れた乗降性と広い室内空間、さらに商用にも乗用にも対応できるスタイリッシュなデザインによって、登場から16年が経過した現在でも定番モデルとして支持を集めています。

ボディサイズは全長4400mm×全幅1695mm×全高1855mmから1885mm、ホイールベース2725mm。ミドルサイズミニバンの「セレナ」よりひと回り小さく、日本の道路環境でも扱いやすい小型車枠に収まるサイズ感が魅力です。

ラインナップは、2列シート5人乗りを基本とする商用バンを中心に、リアシートを省いた2人乗り仕様、さらに2列5人乗りと3列7人乗りを設定した乗用モデル「ワゴン」も用意。業務用途からファミリーユースまで、幅広いニーズに応える構成となっています。

パワートレインは、1.6リッター直列4気筒ガソリンエンジンを搭載。FFモデルはCVT、4WDモデル（バンのみ）は4速ATを組み合わせ、用途や使用環境に応じた選択が可能です。

安全装備については、2020年の改良で衝突被害軽減ブレーキ「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」やハイビームアシスト、車線逸脱警報、標識検知機能などを採用。

さらに2024年の改良では、ふらつきを検知する「インテリジェント DA」や「踏み間違い衝突防止アシスト」を全車標準装備とし、先進安全性能を着実に進化させてきました。

今回の一部仕様変更では、各種法規への対応に加え、「先行車発進お知らせ機能」や「ドアロック連動格納機能付ドアミラー」、「コンフォートフラッシャー」を全グレードに標準装備。日常使用での利便性がさらに高められています。

また、全席シートを抗菌仕様とし、運転席と助手席には新たに「スパイナルサポート機能」を採用。長時間運転時の疲労軽減を図るなど、実用車らしい配慮も盛り込まれました。

バンの中上級グレード「VX」「GX」と、ワゴンの「16X-2R」「16X-3R」には、サイドターンランプ付きドアミラーを採用し、被視認性も向上しています。

さらに注目されるのが、新たに設定された「Outdoor Black Edition」です。サンドベージュ モノトーンのボディカラーに、ブラック仕上げの前後バンパーやドアハンドル、バックドアフィニッシャー、ホイールを組み合わせることで、アウトドアテイストを強めた仕様となっています。

一部仕様変更を受けた新NV200バネットの価格（消費税込）は、バン仕様が236万3900円から313万1700円、ワゴンが258万600円から280万3900円。

加えて、日産モータースポーツ＆カスタマイズが手がける車中泊仕様「マルチベッド」や福祉車両、商用特装車も同様に仕様変更が行われています。

こうした改良内容に対し、SNSでは「ベージュ×黒バンパーいいな」「結構好きかも」「カッコいいね」「普通に欲しい」といった声が寄せられています。

実用性とデザイン性を両立させたNV200バネットは、商用車としてだけでなく、個人ユーザーからも改めて注目を集める存在となっているようです。