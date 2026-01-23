デニス植野が“〇〇事件”の現場に居合わせた恐怖の夜…深夜のオフィス、ソファの下に隠されていた「絶望的な秘密」【ヒトコワ】
1月21日（水）に放送した『ジャパンオカルトアーカイブ〜マジやば不思議話〜』（毎週水曜深夜3時20分／MC：モグライダー・芝大輔、コヤッキー）。
今回は、日常に潜む「一番怖いのは人間だった」という「ヒトコワ」な話を記録するスペシャル。
芸人・デニス植野が語ったのは、素人時代に偶然足を踏み入れてしまった「取り返しのつかない現場」の記憶だった。
ある日の深夜。飲み会を終えた植野は、友人から「会社に忘れ物をしたからついてきてくれ」と頼まれる。時間は深夜の午前0時を回った頃、二人で向かったのは、ひと気のない雑居ビルの一室だった。
エレベーターを降り、鍵の開いたオフィスへ足を踏み入れた瞬間、そこには説明のつかない不気味な空気が流れていた。部屋の照明は一つもついておらず、しんと静まり返ったフロア…しかし、その暗闇の中に「何か」がいた。
「うわっ！」と声を上げる植野。ソファの近くに、じっと立ち尽くす人影が見えたのだ。
しかし、友人がその人影の正体が「会社の副社長」であることに気づくと、事態はさらに不可解な方向へ動き出す。なぜ、こんな時間に、暗闇の中で一人立っているのか…。
「忘れ物を取りに来た」と告げる友人を、副社長は見たこともないような形相で睨みつけ、低く、震える声でこう告げた。
「今日はもう清掃があるから、明日にしろ。帰れ！」
あまりの殺気に、忘れ物を見つけた二人は早々にその場を後にした。しかし、これこそが植野の「運命を分ける分かれ道」だった！
翌朝、植野の携帯に友人から何十件もの着信が入る。震える声で友人が告げたのは、昨夜訪れたオフィスで起きていた「ある凄惨な出来事」だった。
「僕らが行く、ほんの数分前に副社長が事件を起こしたみたいだ……」
植野たちが滞在していたわずか数分の間、すぐ近くにある「ソファの下」には、一体何が隠されていたのか。
友人は「もし、あの時電気をつけていたら、僕らは恐ろしいことになっていた」と言う。
デニス植野史上最悪の「ヒトコワ実体験」。そのあまりに生々しい真相とは――。
現在TVerで配信中。
さらに詳しい「現場の状況」は、ぜひTVerでチェックしてください！
深夜のオフィス、暗闇に佇む人影…彼が隠していた“絶望的な秘密”とは
翌朝、血相を変えた友人からの電話…ソファの下の違和感
