¡¡¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î40Âå¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸½ÌòÁª¼ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë2¿Í¤À¤«¤é¸ì¤ê¹ç¤¨¤ëÏÃ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷»Ò¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¾åÌîÍ³´ô»Ò (43)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬YouTube¤ËÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÅÄ²éÍ¦ÂÀ(45)¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¾åÌî¤ÏÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢ÅÄÉú¤Ï¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¡¢¥³¥ó¥È²«ÎÐ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡¡40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¼ã¤¤º¢¤«¤é¤ÎÊÑ²½¡¢2¿Í¤¬°úÂà¤»¤º¤Ë¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë2¿Í¤Ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ß¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö¾åÌîÄ¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÅÄ²éÁª¼ê¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹Í¤¨Êý¤Þ¤ÇÀç¿Í¡×¡Ö¤â¤¦Âç¿ÆÍ§¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÐÏÃ¡×¡ÖÇ¯Îð¤âÀÊÌ¤âÄ¶¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÅÄ²é¤Ï2004Ç¯¤ËNBA¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤È·ÀÌó¤·¡¢³«Ëë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÐÏ¿¡£ÆüËÜ¿Í½é¤ÎNBA¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¡£¾åÌî¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë3²ó½Ð¾ì¡£04Ç¯¥¢¥Æ¥Í¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¡¢08Ç¯ËÌµþ¤Ï¶â¥á¥À¥ë¡¢21Ç¯Åìµþ¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£