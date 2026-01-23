ソフトバンクの育成5年目、井粼燦志郎投手（21）が23日、支配下入りへの決意を誓った。右肩の故障のため、福岡県筑後市のファーム施設でリハビリ調整を重ねる中「今年無理だったら、無理という気持ち」と覚悟を決めている。

県内屈指の進学校、福岡高から2022年に育成ドラフト3位で入団。昨季は初めてウエスタン・リーグに5試合登板し0勝1敗、防御率2・30だった。ただ昨年6月下旬に腰椎分離症となり、離脱。同10月のみやざきフェニックス・リーグで復帰を果たしたものの、右肩を痛めて再びリハビリ調整となった。「結果を残したい思いが強く、練習でも強度を上げて負担が来ていたのかな」と振り返る。

昨年10月末、自身の血小板を注入して組織の修復を図る「PRP注射」をした。故障を繰り返さないよう、下半身を使った投球フォームへと見直してきた。1月中旬からブルペンに入り傾斜を使って投げ始め「肩の調子はいい」と手応えを口にする。

ドラフト2位入団の稲川竜汰（九共大）ら、今春大学を卒業予定の新人は井粼と同学年。焦る思いはある。斉藤和巳2軍監（48）からは「目の前の目標を一つずつ」と声をかけられたという。その言葉に「考えすぎて気持ちだけ先走らないように意識してやりたい」と井粼。復帰予定の3月を目標に、支配下へと一歩ずつ前へ進むつもりだ。（浜口妙華）