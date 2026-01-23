¡Ö¤¨¤ÃÊ¿Ìî¤¯¤ó¤Ê¤Î¡×¡Ö2¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤¬Ëè²ó¶á¤¯¡×Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë´ó¤êÅº¤¤àÂç¤Ï¤·¤ã¤®á¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ç¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡3¿ÍÁÈ²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNumber_i¡×¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎSNS¤ËÅÐ¾ì¡£à¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤áá¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×2026½©Åß¥á¥ó¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼½ÐÀÊ¤·¤¿Ê¿Ìî¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÙÊÆÍºÅÍ¤ÎX¤ËÅÐ¾ì¡£ËÙÊÆ¤ÏX¤Ç¡Ö¥¤¥§¥¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê¿Ìî¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ËÙÊÆ¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÊ¿Ìî¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤ê¡¢2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖËÙÊÆ¤µ¤ó¡¢»çÍÔ¤¯¤ó¤È¤Î¤³¤Îµ÷Î¥´¶ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤Ã Ê¿Ìî¤¯¤ó¤Ê¤Î ¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤¬Ëè²ó¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Îµ÷Î¥´¶¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤È¤¹¤Ã¤«¤êµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£