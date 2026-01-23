フリーアナウンサーの新井恵理那さんが、自身のインスタグラムを更新。およそ15年ぶりに編み物をしたことを明かしました。



【写真を見る】【 新井恵理那 】子どものために15年ぶりの編み物「子どもたちがきちんとしたリズムでいてくれると」「大人の時間がうまれて潤いますね」





新井さんは、編み上げたアイボリーのニットのベストを子どもに着せた画像を投稿。「今年はレースものをレイヤーするコーデが可愛いから、このレシピを見つけて一目惚れしてしまって。たぶん15年ぶりくらいに編み物やりました」と綴りました。







新井さんは久しぶりの編み物について、「もくもくとやるのは楽しいし、ちょっとくらい誤魔化せる感じが気楽でいいですね」と感想を記しています。







そして、「子どもたちがきちんとしたリズムでいてくれると ロウソクに灯りをつけて編み物しながら、ドラマを見たり ぷよぷよとか桃鉄とかボンバーマンとかする大人の時間がうまれて潤いますね」と投稿。子育てに追われる中で、久しぶりに大人の時間を堪能できたようです。







【担当：芸能情報ステーション】