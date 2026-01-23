「快適すぎて週5で履きたい」「立ち仕事にも使える」アウトドアブランドのノウハウが詰まったおすすめシューズとは？
かつてのアウトドアブランドのイメージは「キャンプや登山で使うもの」「ちょっとデザインがダサい」ものだったかもしれない。だが今は、ゴープコアという日常に高機能ファッションを取り入れる世界的なトレンドも含め、「本物志向でクール」「機能美にあふれ洗練されている」という、1つの文化や価値観を築いた。その流れの中で注目したいのが、アウトドアブランドのノウハウが詰まったシューズだ。機能的かつおしゃれで、オンオフ問わず履きやすいアイテムを厳選して紹介する。
【写真】「たくさん歩いても足が疲れない」見逃せない、人気のキーンのシューズ「ユニーク」
■注目したいアウトドアブランドのおすすめシューズがこちら
数多くあるアウトドアブランドの中でも、シューズに定評があるものを集めた。
●ピックアップしたアウトドアブランド
・キーン
・サロモン
・メレル
過酷な環境でも耐えられるスペックを備えつつ、ムダのない美しいルックスは、オンオフの装いを盛り上げること間違いなし。いずれも、アウトドアだけでなく、普段使いや仕事でも重宝するモデルだ。
パッと見で「なんかしっくりこない」という人は、ほかのアウトドアブランドのシューズを確認してから考えてもいいだろう。
キーン・サロモン・メレルのおすすめシューズが気になる人は、以下にまとめている情報をチェックしてほしい。
■キーンの『ジャスパー』が狙い目
●キーンとは？
・2003年に誕生したアメリカ発のブランド。
・革新的でユニークなシューズが人気。
・汎用性に優れたシューズを展開。
キーンの『ジャスパー』といえば、ひと目で分かる特徴的なルックスだろう。
つま先のすぐ近くにまでシューレースが通っているのだ。
足の形に合わせて細かくホールド感を調節したり、蹴り出しがスムーズで歩きやすかったり機能的。さらに絶妙なギア感を演出するため、街着のアクセントになる。
足に追従するかのようなしなやかな履き心地がし、思うまま動けるような感覚になった。
また、ふわふわしたクッション性というより、歩行時に足がグラつかない安定性に優れているように感じた。
細身でありながら窮屈感はない。足元にスリムな印象を与え、全体のコーディネートがきれいにまとまるのではないだろうか。
カラーによって大きく表情を変えるのもキーンの『ジャスパー』の魅力の1つ。
用途やスタイルに合わせて、好みの1足を探すのも楽しそうだ。
●キーンの『ジャスパー』の口コミ
・たくさん歩いても足が疲れない。靴底の硬さがちょうどいい。
・デザインに一目惚れ。履きやすく毎日のように使ってる。
・足の指が程よく動くゆとりがある。ノンストレスで履ける。
・散歩、普段履き、旅行、あらゆるシーンで活躍中。
■サロモンの『XT-6（エックスティーシックス）』は外せない
●サロモンとは？
・1947年に誕生したフランス発のブランド。
・洗練された機能美と高いデザイン性が魅力。
・ファッションシーンで人気沸騰中。
サロモンの『XT-6（エックスティーシックス）』は、アイコン的存在の1足。
長距離を走るトップアスリートが支持しているだけあって、安定性や保護性、耐久性が抜群だ。
履いてみて分かったことだが、土踏まずやかかと部のサポート性が高く、全体的に「ガチッ」としたフィット感がある。
それでいて指先にやや遊びがあり、圧迫されているような負荷はなかった。
大人びたオールブラックで仕上げつつ、フロントにトリコロールカラーを配置して、単調なイメージを払拭しているのがGOOD。アクセントになっていておしゃれだ。
シューレースの代わりに採用されているクイックレースは、靴紐のように結ぶ必要がなく、瞬時に調整できる優れもの。ルックスのスタイリッシュさがアップしている。
都会的な雰囲気を持つ『XT-6』なら、アウトドアスタイルからカジュアルスタイル、ビジネススタイルまで合うだろう。
●サロモンの『TX-6』の口コミ
・このサロモンらしい見た目が最高。
・ホールド感がよく安心して歩ける。
・街も山もジムもカフェもシームレスにいける。
・履くだけでテンションが上がる1足。
■メレルの『ジャングルモック』は定番中の定番
●メレルとは？
・1981年に誕生したアメリカ発のブランド。
・機能性と快適性を追求したシューズが有名。
・アウトドアからタウンユースまで対応。
「メレルといえばコレ」という声があるほど、『ジャングルモック』はド定番だ。
手を使わずに「スルッ」と履けるスリッポンタイプのシューズで、圧倒的に着脱が簡単。
靴の中で足がズレることのない巧みなフィット性と、朝から晩まで履いていても疲れない優れたコンフォート性が魅力だ。
まるで素足で過ごしているかのように、着用していてストレスを感じなかった。
履き心地だけでなく、唯一無二のレトロでユニークなデザインにもファンは多い。
アッパーに使われている上質なピッグスキンレザーの光沢は美しく、ビジネスシーンにも馴染みやすい。
濡れや汚れに強く、天候を気にせず履けるのも『ジャングルモック』の特徴だろう。
雨の日用のシューズとしても出番は多くなりそうだ。
スリッポンタイプのシューズをコレクションに加えるなら『ジャングルモック』が一押し。
毎日のように履きたくなるようなシューズではないだろうか。
『ジャングルモック』は落ち着いたカラーを展開している。
どの色も装い問わず合わせやすいため、好みで選んでよいだろう。
●メレルの『ジャングルモック』の口コミ
・めちゃくちゃ快適。色違いで欲しいほど気に入った。
・気軽に履けて便利。高齢の親にもプレゼントした。
・どんなコーディネートにもマッチするから履きやすい。
・スリッポンだが高級感ある作り。毎日履いてる
