¡¡ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎÉÍ²¬¸¶È¯¡ÊÀÅ²¬¸©¸æÁ°ºê»Ô¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤Ï23Æü¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÇÀÖÂôÎ¼Àµ·Ð»ºÁê¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£¸¶È¯¤Î°ÂÁ´À¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÏ°è¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÉôÅÅ¤Ø¤Î´ÆÆÄ¶¯²½¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤ÏÌÌ²ñ¤Ç·Ð»º¾Ê¤ËÂÐ¤·¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤»ØÆ³¤È´Æ»ë¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤È¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£ÀÖÂô»á¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï26Æü¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎÃæÉôÅÅËÜÅ¹¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¡£23Æü¤ÎÌÌ²ñ¸å¤Ëµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê¸¡ºº¤ò¡ËÃí»ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£