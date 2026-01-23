¡Ö¤½¤â¤½¤â³§¤µ¤ó¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¡© º¾µ½»Õ¤òÊú¤¨¤ëÈÈºáÁÈ¿¥¤«¡©¡×¡Ö¹â°µÅª¤Ë¡Ø¼ÁÌä¤¹¤ë¤Ê¤é½Ð¤Æ¹Ô¤±¡Ù¤È¡Ä¡×¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ 31²¯±ß¡Èº¾¼è¡É ²ñ¸«¤ÇÄÉµÚ»ß¤Þ¤é¤º
¡¡³°»ñ·ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Âç¼ê¤Î¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¡¢¼Ò°÷¤ä¸µ¼Ò°÷¤é100¿ÍÄ¶¤¬¡¢¸ÜµÒ¤«¤éÁí³Û31²¯±ß¤Î¶âÁ¬¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö³§¤µ¤ó¤ÏÈÈºáÁÈ¿¥¤«¡©¡×¡Ä¶Ã¤¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡²ñ¸«ËÁÆ¬¡¢´Ö¸¶´²¼ÒÄ¹·óCEO¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶âÁ¬¤Ë´Ø¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê½ÅÂç¤ÊÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿³§ÍÍ¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢Â¾¼ÒÍÍ¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¤´²ÃÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¶È³¦¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÉÔ°Â¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿Âè»°¼Ô¤ÎÀìÌç²È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍÊä½þ°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ç§Äê¤·¤¿Â»³²¤òÁ´³ÛÊä½þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¾·¤¤¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ð±Ä´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÌäÂê¡×¡ÖÆâÉôÅýÀ©¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ê´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤äÆâÉôÅýÀ©¤ò¡¢3¤Ä¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿³¬ÁØ¤ÇÊ¬Ã´¡¦Áê¸ß¸£À©¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÉÔÀµ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Å¤é¤¤±Ä¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë½ôÀ©ÅÙ¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¿··ÀÌó¤Î¤ªÍÂ¤«¤ê¤ä¤ªµÒÍÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ËºÝ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎºÇ¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë±Ä¶È¼Ò°÷¤Î¼«¼çÀ¤ÈÆÈÎ©À¤ò½Å»ë¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ä¶ÈÀÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÊó½·¤ä¼ÒÆâÉ½¾´¡¢¼ÒÆâ»ñ³Ê¤Ê¤É¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±Ä¶È¼Ò°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ä¶È´ÉÍý¿¦¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¤äËÜ¼Ò¤Ë¤è¤ë¸£À©¤¬ÉÔÂ¤·¡¢±Ä¶È¼Ò°÷¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÈÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ö¾Ý¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÈÀÓ¤Ë²áÅÙ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¶âÁ¬ÅªÍø±×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Íºà¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Æþ¼Ò¸å¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢±Ä¶È¼Ò°÷¼«¿È¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤è¤ê¼ýÆþ¤âÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ýÆþ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò¾·¤¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÊó½·À©ÅÙ¤ä¿Í»öÀ©ÅÙ¤Î²þÄê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë±Ä¶È½ôÀ©ÅÙ¤Î²þÁ±¡¢3Àþ´ÉÍýÂÎÀ©¤Ê¤É·Ð±Ä´ÉÍýÂÎÀ©¤Î²þÁ±¡¢¤½¤·¤ÆÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤Î²þÁ±¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¼Ò²ñ¤Î¿®Íê²óÉü¤ËÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Â¦¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢µ¼Ô¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ë°Ü¤ëºÝ¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤«¤é°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»öÁ°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¤ÏÅö¼Ò¤ò¤´Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹Æü¶äµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Î²ÃÌÁ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤ì¤«¤éÆü¾ïÅª¤Ë¤´¼èºà¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹·ÐºÑ»¨»ï¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´°ÆÆâ¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´°ÆÆâ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿µ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Î»²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤ËÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿µ¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£µ¼Ô¤Ï¡Ö¼ÁÌä¤ÎÁ°¤Ë¡¢²ñ¸«¤ÎÁ°Äó¤Ç»Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Îµð³Û¤ÎÉÔ¾Í»ö°Æ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö½êÂ°¤Î¼Ô°Ê³°¤«¤é¤Ï¼ÁÌä¤Ï¤´±óÎ¸¤·¤ÆÆü¶äµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«Ä¾Á°¤Ë»ä¤Î¸å¤í¤Ç¤«¤Ê¤ê¹â°µÅª¤Ë¡Ø¼ÁÌä¤¹¤ë¤Ê¤é½Ð¤Æ¤¤¤±¡Ù¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¤Ï´ë¶È¤È¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤¹¤ë·Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤³¤¬Èó¾ï¤Ë²ò¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó·Ð±Ä¿Ø¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë´Ö¸¶¼ÒÄ¹·óCEO¤Ï¡Ö»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹â°µÅª¤Ê·Á¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ª´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛÎ¸ÉÔÂ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤É¤â¤ÎÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤³¤ì¤ò³«¤¯¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤´°Õ¸«¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡µ¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊý¤È¤«¤â¼ÁÌä¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦Íý²ò¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤º¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Îµð³Û»ö°Æ¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¤½¤â¤½¤â³§¤µ¤ó¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¡© º¾µ½»Õ¤Ê¤É´Þ¤á¤¿¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ï¢Ãæ¤òÊú¤¨¤ëÈÈºáÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤«¡© ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¡£
¡¡´Ö¸¶¼ÒÄ¹·óCEO¤Ï¡Ö»ä¤É¤â¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ¼Ô¤¬¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØÈÈºá½¸ÃÄ¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¿¿Ùõ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¼õ¤±¡¢´Ö¸¶¼ÒÄ¹·óCEO¤Ï£²·î£±ÆüÉÕ¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÆÀ´ÝÇî½¼¼ÒÄ¹·óCEO¤¬½¢¤¯¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë