欧州株は英FTや独ダックスが小幅マイナス圏スタート。仏CACはしっかりとまちまち。スウェーデンの通信機器エリクソンが好決算を受けて急騰している。



東京時間17:33現在

英ＦＴＳＥ100 10177.39（+27.34 +0.27%）

独ＤＡＸ 24849.75（-6.72 -0.03%）

仏ＣＡＣ40 8144.85（-4.04 -0.05%）

スイスＳＭＩ 13196.12（-32.28 -0.25%）

※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



独ダックスは小幅安。再生可能エネルギーのシーメンスエナジー、ソフトウェアのSAPなどが堅調も４０銘柄中３３銘柄がマイナス圏。スポーツ用品のアディダス、化学品のBASF、アパレルのザランドなどの売りが優勢。



英FTも小幅安。医薬品のアストラゼネカ、自動車のロールスロイスなどがしっかり。銀行大手HSBC、公共機関向け支援のバブコックなどが軟調。

