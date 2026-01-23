【ステーキのあさくま】値段そのままで「サーロインステーキ」が最大66％増量！24日・25日開催の″肉の日″限定。

ステーキのあさくまでは、2026年1月24日と25日に、値段そのままでサーロインステーキが50〜66％増量する「肉の日 お客様感謝デー」を開催します。

サラダバーやコーンスープ、デザートバーも付いてくる

毎月最終の土・日限定で、ステーキファンに向けてお得に楽しんでもらえるよう実施しているという「肉の日 お客様感謝デー」。ランチタイムからディナータイムまで、人気メニュー「サーロインステーキ」が50〜66％増量されます。

1頭の牛の中でも特に甘みとやわらかさを兼ね備えた人気の部位「サーロインステーキ」を、価格そのままでお得に味わえるチャンスです。

サラダバー45品、あさくまの濃厚なコーンスープ、牛すじカレー、デザートバーも付いています。

価格は以下の通り。

50％増量（120g→180g）...2730円

66％増量（180g→300g）...3510円

50％増量（300g→450g）...4590円

肉の日 実施店舗

【東京都】八王子店

【神奈川県】長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店

【千葉県】南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店

【埼玉県】狭山店、川越店、越谷店、三郷店

【茨城県】牛久店、学園都市店

【愛知県】藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店

【三重県】津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店

【岐阜県】羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【岡山県】岡山大元店

【静岡県】函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店

そのほか、詳しくは公式サイトで確認できます。

本メニューは割引対象外商品です。品切れとなる場合や、内容が予告なく変更される場合があります。店舗によって内容や日程が異なるほか、一部店舗では未実施です。

鶴見店ではサラダバーの提供がないため、価格が異なります。

※価格はすべて税別です。

東京バーゲンマニア編集部