他の職員のメールアカウントに不正にログインし個人情報をスマートフォンで撮影して知人に送ったとして、県建設部に勤務する30代の男性職員が停職2か月の懲戒処分を受けました。



男性職員は「興味本位でやった」などと話しているということです。



23日付けで停職2か月の懲戒処分を受けたのは、県建設部の地方機関に勤務する35歳の男性職員です。



県によりますと今月9日、不正アクセスが疑われる記録をシステム管理の部署が発見。





その後の調査で、男性職員が勤務時間中に他の職員のメールアカウントに不正にログインし、個人情報を閲覧・保存していたことがわかりました。男性職員は個人情報を含む資料をスマートフォンで撮影し、SNSのラインで知人の県職員と学校職員に送信していたということです。資料には複数の市町村立学校の事務職員の年齢や人事異動の希望などが記載されていました。受信した2人はすぐに画像を削除していて、県は個人情報が拡散するおそれはないと説明しています。県の調査に対し男性職員は、「興味本位で自分勝手なことをした」「関係者にご迷惑をおかけし申し訳ありません」などと話しているということです。