【ギャルゲーフラグクラッシュ】 近日連載開始予定

HIKEの「HIKE編集部」は、少年/青年向け作品を中心に扱うレーベル「COMIC ELAN」（コミックエラン）にて連載を予定している由津氏によるマンガ「ギャルゲーフラグクラッシュ」のあらすじを公開した。

「ギャルゲーフラグクラッシュ」は、ギャルゲーの世界に閉じ込められた主人公が、現実世界へ戻るために奮闘するイチャラブコメディ。なお、正式な配信日とプラットフォームは後日発表される。

「COMIC ELAN」では、連載作品4日連続発表企画を実施しており、本作は第4作目となる。

【あらすじ】

私は限界オタクのOL、影宮司希（かげみや しき）。

同じくオタクの兄から借りたVRギャルゲーを起動しゲームを楽しんでいた。

ゲームの説明書に気を取られていた私は、背後から忍び寄るゲームの異変に気が付かなかった……！

いざ、プレイしようと目をあけたら……

ゲームの世界へトリップしてしまった……！

正規の主人公と攻略対象の女子たちの恋の案内人となり、見事全フラグ回収すれば無事ゲームから出られると思ったんだけど

あれれ～おかしいぞ～？

ルートを進行していけばいくほど、攻略対象の矢印がこちらに向いていて……！？

しかも、正規の主人公も私の事が好きみたいで～！？

この世界どうなってるんだ！？

私はゲームの世界から抜け出せるのか！？

【著者 由津氏 コメント】

始めまして、 由津です。

有難過ぎるご縁とともに何もかもが初めての経験で本当にこれでいいのか……？と葛藤してますがなんとか頑張っていきたいです。

彼女たちの様を楽しく読んでいただけたら良いなと思います！よろしくお願いします！

「COMIC ELAN」連載予定4作品