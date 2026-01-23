鈴木知事就任後初めてとなる県の新年度当初予算案の編成が進められています。



その予算案を審査する「知事査定」が23日に始まり、移住・定住対策の新プロジェクトについて、職員と意見を交わしました。



鈴木知事は、県外に転出する人が転入する人を上回る社会減を1,000人台に減らすことを目標に掲げています。



最初の「知事査定」は移住・定住対策です。



県は新年度に「秋田移住ブーストプロジェクト」と銘打って事業を展開する方針で、23日は、家賃の安さや支援制度を強調したPRの取り組みなどを審査しました。





担当職員音「ライフイベントに合わせて加算されるデジタル商品券などの交付、2点目は統一ロゴとキャッチコピーによる総合的なプロモーション。そして3点目は首都圏での大規模な移住仕事イベントの開催です」鈴木知事「よくよく考えられていますし、期待を持てるなというのが第一印象としてあります。その中でいくつか指摘するとすればですね、弱み脅威の中にクマこ。れ見ないふりできないと思っていますね。クマへの不安というのは相当特に子育て世帯を狙うのであれば大きい要素としてあると思いますので」鈴木知事は、ネガティブな要因も明示したうえで対策も示すべきと担当職員に伝えました。就任後初めての「知事査定」は27日火曜日まで行われ、総額約1,214億円にあたる76の事業を審査します。