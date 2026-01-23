B¥êー¥°¤äÂåÉ½Àï¤¬2¥«·îÌµÎÁ¤Ç¸«ÊüÂê¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Á´³ô¼çÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡×ÆÃÅµ¤ò¼Â»Ü
¡¡1·î22Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô¼çÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡×¤Î2¥«·î´ÖÌµÎÁ»ëÄ°ÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡×¤Ï¡¢B¥êー¥°¡ÊB1¡¦B2¡¦B3¡Ë¤ÎÁ´»î¹ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢W¥êー¥°¡¢ÆüËÜÂåÉ½Àï¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³ØÀ¸¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÂç²ñ¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÉý¹¤¤»î¹ç¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï·î³Û550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆÃÅµ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¥«·î´ÖÌµÎÁ¤ÇÇ®Àï¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏB¥êー¥°ÀßÎ©Åö½é¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2016Ç¯¤«¤é¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJBA¡Ë¤ª¤è¤ÓB¥êー¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡×¤òÄó¶¡¡£IT¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÑÀïµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´î¤Ó¤ä´¶Æ°¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÁ´³ô¼ç¡£»ëÄ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤Ï¡¢³ô¼ç¸þ¤±¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤äÇÛÅöÄÌÃÎ¤ËÆ±Éõ¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥Á¥é¥·¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ¥Ð¥¹¥±¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¡¦ÆÃÅµ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥êー¥°Àï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¢³ØÀ¸¥Ð¥¹¥±¤Ê¤É¹ñÆâ¤Î»î¹ç¤òÌÖÍå¡ªÍÍ¡¹¤Ê»î¹ç¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE