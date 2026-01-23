インドネシア初のグローバルポップガールズグループ no na（ノナ）が、ニューシングル「work」をリリース。あわせてMVも公開された。

本作は、グループのサウンドとエネルギーの力強い進化を象徴する楽曲に。MVは圧倒的な振付、スタミナ、そしてアティチュードを詰め込んだ大胆な映像に仕上がっている。

本楽曲は、グループ史上最もダンスに特化したポップナンバー。インドネシアのビートやガムランにインスパイアされたリズムが特徴の、ドラム主導のハイプレコドに仕上がっている。打楽器の衝撃とキャッチーなフック、そして止まらない推進力が融合し、ステージやダンスフロアで身体的な体験を呼び起こす一曲だ。

歌詞とサウンドの両面において、楽曲は野心を“儀式”と“決意”として再定義。現場に現れ、時間を惜しまず努力し、自らの手で輝き（Glow-up）を勝ち取ることをテーマとしており、メンバーであるChristy、Esther、Baila、Shazの4人それぞれが独自の存在感を放ち、グループの強い絆とケミストリーを際立たせている。

なおno naは、1月25日にジャカルタで開催される『Mobile Legends: Bang Bang M7 World Championship Finals』でのパフォーマンスを控えている。

