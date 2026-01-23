2025年に売れたPCゲーム（パッケージ版）TOP10、ドラゴンクエストXが2年連続首位
「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、PCゲームの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7（スクウェア・エニックス）
2位 Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC（マイクロソフト）
3位 ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン（スクウェア・エニックス）
4位 ToHeart プレミアムエディション（AQUAPLUS）
5位 anemoi 初回限定版（ビジュアルアーツ）
6位 爆発的1480シリーズ ベストセレクション 100万人のための3D麻雀（アンバランス）
7位 Summer Pockets REFLECTION BLUE（ビジュアルアーツ）
8位 Winning Post 10 2025（コーエーテクモゲームス）
9位 100万人のためのお得セット 3D囲碁・将棋・麻雀（アンバランス）
10位 おかゆにゅーーむ! 完全生産限定版（エンターグラム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7（スクウェア・エニックス）
2位 Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC（マイクロソフト）
3位 ドラゴンクエストX 未来への扉とまどろみの少女 オンライン（スクウェア・エニックス）
5位 anemoi 初回限定版（ビジュアルアーツ）
6位 爆発的1480シリーズ ベストセレクション 100万人のための3D麻雀（アンバランス）
7位 Summer Pockets REFLECTION BLUE（ビジュアルアーツ）
8位 Winning Post 10 2025（コーエーテクモゲームス）
9位 100万人のためのお得セット 3D囲碁・将棋・麻雀（アンバランス）
10位 おかゆにゅーーむ! 完全生産限定版（エンターグラム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。