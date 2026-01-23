今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第80回（2026年1月23日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

誰にも頼らず自力で貧困から脱したいサワ

白鳥倶楽部から階下に降りて、山橋薬舗からも出ていったサワ（円井わん）が戻って来た。

「なして戻ってきたの」

「戻らん方がよかった？」

「ううん」

「でしょ」

戻って来たとはいえ、トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）とふたり、気まずい。

「見たよ新聞 すごいね」とサワに言われ、トキは恥ずかしがる。

そのはにかみにまた、カチンとくるのだろう。

「楽しいんだない？ おじさまもおばさまもヘブン先生も。異人さんと家族になるなんて大変だろうなって勝手に心配しちょったけど、うまくいっちょるみたいで。いや、うまくいっちょるどころか……」と言いながら、気持ちを鼓舞して「私もじきに出るけん。正規の教師になって 誰の力も借りず、誰にも頼らず」。

そう言って、2階に上がっていく。

「私1人で戻ったらがっかりだろうけど」とまた自虐的なことを言うサワ。

強気と弱気が交互に来て不安定な心持ちがセリフに表れている。

「頑張って」と応援するトキ。こういうとき「頑張って」と言われると癇（かん）に障る人もいるが、トキはそういうふうに言うしかできないのだろう。

ボーンボーンと大きな時計の音が不穏に響く。

主題歌明け。ヘブン邸。トキも頑張って英語の勉強に励む。

でも、なんだか浮かないトキに「どうしたの？」「心 達者ない？」と敏感なヘブン（トミー・バストウ）。

あの厚かましい梶谷（岩崎う大）ですら「おトキさんで記事を書くのはしばらく無理ですね」と気遣う。

「おサワちゃんは一番の友達だけん」と心配なフミ（池脇千鶴）。

サワが、自分の記事（名は伏せたけど）を書かれていやな思いをしたと、トキが梶谷に報告したのだろうか。もう、トキに関する記事を書かないでほしいと言われて、やめざるを得なかったのかもしれない。

