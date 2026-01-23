名古屋・大須観音で毎月開かれる骨董市が、いまシニア世代に人気を集めています。昭和の懐かしい品々の中から、質の良い本物を求めて多くの人が来場。昔のものが持つ確かな価値と魅力に迫ります。

■懐かしさと素材の良さに惹かれて…骨董市に集うシニアたち



名古屋市中区の大須観音の境内で、毎月18日と28日に開催される「大須骨董市」は、約50年の歴史があり、昔懐かしいアイテムや陶磁器、着物などを扱う約70軒の店が並びます。

客：

「昔のメンソレータムや化粧品の箱。オシャレでデザインが良い。昭和のデザインが良いものを集めているので」

別の客：

「骨董品を買った。2000円。骨董品店で買うと1万円くらいと思う。早い者勝ちだから1点勝負で」



なかなか手に入らない掘り出しものを求めて、多くの人が訪れています。

骨董市の魅力は買い物だけではありません。



客：

「見るのが楽しい。懐かしいしね」



別の客：

「これアイロン。ここへ木炭を入れて、温めてアイロンかける。小さいときのことを思い出す」

幼い頃にタイムスリップしたような気分が味わえるのも魅力です。



一方、岐阜県羽島市から来た70代の女性は、特別な生地を探しに訪れていました。



女性：

「もう15～20年くらい来ている。洋服を作るので生地を買いに来た」



女性が手に取ったのは、大漁旗。



女性：

「今回コレ買ってみようかなと思って。大漁旗です」

1970年代につくられたものといいます。



女性：

「今の大漁旗はポリエステル製もあるが、これは古いから綿だけ。新しいものじゃなくて、古くて良いものを。生地が良い。しっかりしている」



昔のものには質のよい製品が多いと女性は話します。

■夫婦で楽しむ骨董市



一方、西区から来た80代の女性は、着物売り場で真剣に品定めをしていました。



女性：

「着物が大好きだから。民謡踊りや歌謡舞踊。安い」

その様子を、少し離れたところから見つめる男性が。



女性の夫：

「妻が着物を見ているので…探すのに時間がかかるから待っています」

10分後。



夫：

「なかなか決まらん。まずは忍耐」



ご主人は近くをぶらぶら。15分後、ようやく薄い紫の着物に決定しました。



女性：

「結婚して62年。長いこと付き合ってもらえますから。だから仲良くいられる」

一緒に訪れることで、2人の時間を大切にする。骨董市は、夫婦円満の秘訣でもあるようです。



2026年1月12日放送