「タマ＆フレンズ」のPOP UPが京王新宿で開催！“みかんタマ”新グッズ先行販売＆猫の日にはタマ本人も登場
幅広い世代に愛されるキャラクター「タマ＆フレンズ 〜うちのタマ知りませんか？〜」のPOP UP STOREが、2026年1月29日(木)から2月25日(水)まで京王百貨店 新宿店にて開催。旬のみかんとたわむれるタマの新キーアートを使用したグッズの先行販売に加え、サンリオキャラクターズとのコラボグッズも登場する。さらに2026年2月22日(日)「猫の日」には、タマに会えるグリーティングイベントも実施予定だ。
【写真】みかんカゴでくつろぐタマがかわいい新グッズを見る
■新商品が先行販売！毎日使いたい注目グッズをチェック
今回のPOP UPでは、旬のみかんがたっぷり入ったカゴの中でくつろぐタマを描いたキーアートが登場。新グッズにはこの“みかんタマ”に加え、ポチのいえに遊びにきたタマのデザインも採用されている。
特に注目は普段使いにぴったりのアイテムたち。「デイリーポーチ」(1980円)や「フラットポーチ」(1980円)は、バッグの中を整理するのに重宝しそう。買い物のおともにしたい「エコバッグ」(2200円)、ちょっとそこまでのおでかけに使える「ミニトート」(2420円)といったバッグ類も充実している。
職場のデスクを彩る「ステンレスマグ」(2970円)や、書類整理に活躍する「クリアファイルA4」「クリアファイルA5」(各440円)も、仕事のモチベーションを上げてくれるはずだ。
自宅用にチェックしておきたいのは、冷蔵庫やホワイトボードに貼れる「フレームマグネット」(各660円)や、宅配便の受け取りメモとして使える「宅配マグネット」(660円)。レモングラスの香りが楽しめる「キャンドル缶」(990円)は、リラックスタイムのおともにぴったりだ。
プチプラで手に取りやすいアイテムも豊富にラインナップ。見た目がウェットティッシュに見えないおしゃれな「ウェットティッシュ缶」(550円)や、持ち歩きに便利な「缶ミラー」(各550円)、通院時に持っていきたい「おくすり手帳カバー」(550円)は、ちょっとしたプレゼントにも喜ばれそう。
■大好評のサンリオキャラクターズコラボグッズも登場！
さらに、各地で人気を博しているサンリオキャラクターズとのコラボレーショングッズも販売される。けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、ポチャッコ、ハローキティ、シナモロール、マイメロディという豪華メンバーとタマたちが夢の共演を果たした、レアなアイテムの数々は必見。ここでしか出会えない特別感あふれるグッズを、ぜひ手に入れてほしい。
■2000円購入ごとにオリジナルステッカーをプレゼント！
うれしい購入特典も用意されている。2000円の購入ごとに、非売品のオリジナルステッカーを1枚プレゼント。デザインはタマ、ポチ、トラ、ベー、ノラ、モモ、コマ、クロ、ゴン、ブルの全10種類。カラフルでかわいらしいデザインに、推しキャラが出るまで何度も通いたくなってしまうかも。なくなり次第終了となるため、早めの来店がおすすめだ。
■2月22日「猫の日」にはタマに会える！グリーティングイベント開催
2026年2月22日(日)の「猫の日」を記念して、タマに会えるグリーティングイベントを開催。開催時間は13時〜13時30分、15時〜15時30分の2回で、当日2000円以上購入した人に2ショット撮影の整理券が配布される。整理券は各回30分前から配布開始、なくなり次第終了となる。
子どもたちはもちろん大人世代にとっても、タマと触れ合える貴重なチャンス。猫の日の思い出づくりに、ぜひ足を運んでみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) Sony Creative Products Inc.
