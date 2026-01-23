羊文学、チケット即完売となった初の日本武道館公演がBlu-rayでリリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

羊文学が2025年に開催した過去最大規模のアジアツアーより、ファイナルの日本武道館公演を収録したライブ映像作品『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館』が4月1日にリリースされることが決定した。

■メインビジュアル＆購入者特典、キャンペーンも解禁！

年始に放送された『サッポロビール第102回箱根駅伝』用オリジナルCMの楽曲で話題になった「光るとき」や、「more than words」（TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」エンディングテーマ）、「声」（月9ドラマ『119エマージェンシーコール』主題歌）、そして武道館ライブの2日前にリリースされた最新アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』収録の新曲を含む全20曲を完全収録。

大阪城ホールを皮切りに、ソウル、上海、北京、広州、台北、バンコクを巡り、ファイナルとなる日本武道館2DAYS公演も含む全11公演は即日完全ソールドアウト。アメリカ、アジア、ヨーロッパと1年で3大陸でのツアーを敢行し躍進を続ける羊文学の“いま”を写し出したメモリアルなライブ映像作品となっている。

初回生産限定盤にのみ、ディスク2として初のヨーロッパツアーの旅の記録映像（Blu-ray）とオリジナルグッズが付いた仕様となっている。グッズデザインは後日発表予定。

商品は1月23日から予約開始となっており、店舗別購入者特典のラインナップに加え、アジアツアーに関連するスペシャルグッズが当たる、早期予約申込者対象のプレゼントキャンペーンの詳細も発表された。特典デザインは後日発表される予定だ。

■【画像】羊文学アーティスト写真

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Dogs」

2026.04.01 ON SALE

Blu-ray『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館』

■関連リンク

商品予約ページ

https://fcls.lnk.to/HTJ_AsiaTourBD

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/