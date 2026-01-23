Ado、世界33都市50万人を動員した「日本人史上最大級のワールドツアー」の映像作品化決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Adoが、世界33都市50万人を動員した日本人史上最大級のワールドツアー「Ado WORLD TOUR 2025『Hibana』」のライブBlu-ray＆DVDが、3月25日にリリースされることが決定した。

■さいたまスーパーアリーナと米フロリダ公演を収録！

今作はツアー開幕を飾ったさいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）の模様、そして、7月26日に米国フロリダ州オーランド・Kia Centerにて開催された公演をそれぞれ収録。

2022年夏にAdoの夢を実現した『カムパネルラ』から早2年半。コロナ禍真っ只中の2022年でのライブ開催時は観客の歓声も制限され、客席も間隔をあけてのライブだった。

2回目を開催したいと思っていたAdoが自身2度目のワールドツアーのスタート地点として選んだのは、その『カムパネルラ』が開催されたさいたまスーパーアリーナ。

さいたまスーパーアリーナ公演では「ロックスター」「わたしに花束」やジャックス・ジョーンズとのコラボ曲「Stay Gold」の初披露に加え、代表曲「うっせぇわ」「新時代」「唱」のパフォーマンスなどのを披露。

オーランドはAdoにとって初上陸の地。オーランド公演のみMC翻訳字幕付きとなる。

■リリース情報

2026.01.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「エンゼルシーク」

2026.03.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Hibana』

※初回限定盤は、さいたまスーパーアリーナ＆オーランド公演

※通常盤は、さいたまスーパーアリーナ公演とオーランド公演を分売

