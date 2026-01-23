Hana Hope、新曲「blue hour」がTVアニメ『淡島百景』OPテーマに決定！楽曲が一部使用されたアニメ第2弾PV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hana Hopeの新曲「blue hour」が、4月クールのTVアニメ『淡島百景』のオープニングテーマに決定。4月8日にデジタルシングルとしてリリースされることが発表され、さらに、楽曲が一部使用されたアニメ第2弾PVが公開された。

■「blue hour」は、爽やかさと儚さを兼ね備えた“フォルクポップ”をさらに昇華させた楽曲

TVアニメ『淡島百景』は、志村貴子が描く、文化庁メディア芸術祭優秀賞も受賞した同名マンガ（太田出版）が原作。淡島歌劇学校を舞台に、様々な少女たちの想いが、視点を変え交錯しながらゆるやかに繋がっていく、瑞々しく鮮烈な青春が描かれるストーリーとなっている。

アニメーション制作は、『葬送のフリーレン』『チ。―地球の運動について―』などで知られるマッドハウスが担当。浅香守生が監督、濱田邦彦がキャラクターデザイン、中西やすひろがシリーズ構成を務める。

オープニングテーマに決定したHana Hopeの「blue hour」は、アコースティックな質感を主体としたバンドサウンドにクリアなギターが重なる、爽やかさと儚さを兼ね備えた、ここ数作Hana Hopeが取り組んでいるジャンル“フォルクポップ”をさらに昇華させた楽曲。

1月23日に公開されたアニメの第2弾PVでは「blue hour」が一部使用されており、アニメの内容とともに楽曲をいち早くチェックできる。

2025年、Hana Hopeは、ポカリスエットのCM曲、STUTS「99 Steps feat Kohjiya ＆ Hana Hope」の歌唱が話題を呼び『Fuji Rock Festival ’25』に出演。4月の渋谷WWW、8月の代官山UNIT、そして12月にBlue Note Placeで行われたワンマンライブはすべてソールドアウトと、徐々に注目を高めている。8月7日＝ハナの日には、恵比寿リキッドルームでのワンマンライブも決定。さらなる飛躍に期待が高まる。

■Hana Hope コメント