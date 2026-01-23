Hana Hope、新曲「blue hour」がTVアニメ『淡島百景』OPテーマに決定！楽曲が一部使用されたアニメ第2弾PV公開
Hana Hopeの新曲「blue hour」が、4月クールのTVアニメ『淡島百景』のオープニングテーマに決定。4月8日にデジタルシングルとしてリリースされることが発表され、さらに、楽曲が一部使用されたアニメ第2弾PVが公開された。
■「blue hour」は、爽やかさと儚さを兼ね備えた“フォルクポップ”をさらに昇華させた楽曲
TVアニメ『淡島百景』は、志村貴子が描く、文化庁メディア芸術祭優秀賞も受賞した同名マンガ（太田出版）が原作。淡島歌劇学校を舞台に、様々な少女たちの想いが、視点を変え交錯しながらゆるやかに繋がっていく、瑞々しく鮮烈な青春が描かれるストーリーとなっている。
アニメーション制作は、『葬送のフリーレン』『チ。―地球の運動について―』などで知られるマッドハウスが担当。浅香守生が監督、濱田邦彦がキャラクターデザイン、中西やすひろがシリーズ構成を務める。
オープニングテーマに決定したHana Hopeの「blue hour」は、アコースティックな質感を主体としたバンドサウンドにクリアなギターが重なる、爽やかさと儚さを兼ね備えた、ここ数作Hana Hopeが取り組んでいるジャンル“フォルクポップ”をさらに昇華させた楽曲。
1月23日に公開されたアニメの第2弾PVでは「blue hour」が一部使用されており、アニメの内容とともに楽曲をいち早くチェックできる。
2025年、Hana Hopeは、ポカリスエットのCM曲、STUTS「99 Steps feat Kohjiya ＆ Hana Hope」の歌唱が話題を呼び『Fuji Rock Festival ’25』に出演。4月の渋谷WWW、8月の代官山UNIT、そして12月にBlue Note Placeで行われたワンマンライブはすべてソールドアウトと、徐々に注目を高めている。8月7日＝ハナの日には、恵比寿リキッドルームでのワンマンライブも決定。さらなる飛躍に期待が高まる。
■Hana Hope コメント
舞台に立つことを夢見る女の子たち。
かつての私も、同じ夢を持つ一人の女の子でした。
ここに辿り着くまで、数えきれないほど多くの人に支えられ、ときには他の誰かの夢を背負いながら、同じ夢を見つめる仲間たちと時間を重ねる中で、友情の繊細さを学ぶ瞬間もありました。
それでも、何かを世界に届けたい、何かを訴えたい、強い思いと意志を胸に、自分自身と何度も何度も向き合い続ける淡島の生徒たちの姿に、深い共感を覚えました。
微かに聞こえる心の声は、いつも私たちをステージへと導いてくれる。
だから今はまだ届かない場所にも、いつか必ず届くと信じている。
そんな想いを込めて書き下ろしたのが「blue hour」です。
blue hourとは、日が昇る直前の一瞬、光が差し込む前の、くすんだ青と紫が混ざり合う空、運命に呼ばれる一歩手前の時間を表現しています。
この女の子たちの物語を、ぜひ「blue hour」とともに見届けてください。
(C)志村貴子・太田出版／淡島百景製作委員会
■リリース情報
2026.04.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE「blue hour」
