「日経225ミニ」手口情報（23日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限3480枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月23日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3480枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3480( 3480)
ソシエテジェネラル証券 1743( 1743)
バークレイズ証券 1524( 1524)
楽天証券 2494( 1488)
SBI証券 2821( 1361)
松井証券 478( 478)
フィリップ証券 144( 144)
マネックス証券 138( 138)
日産証券 125( 125)
三菱UFJeスマート 200( 116)
JPモルガン証券 113( 113)
ドイツ証券 63( 63)
インタラクティブ証券 22( 22)
岩井コスモ証券 7( 7)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 119999( 119999)
ソシエテジェネラル証券 54958( 54958)
SBI証券 54258( 27676)
バークレイズ証券 24026( 24026)
松井証券 19323( 19323)
楽天証券 28958( 14164)
サスケハナ・ホンコン 10574( 10574)
三菱UFJeスマート 9072( 5390)
JPモルガン証券 4999( 4999)
日産証券 3512( 3512)
ゴールドマン証券 3018( 3000)
マネックス証券 2947( 2947)
ビーオブエー証券 2524( 2524)
みずほ証券 1571( 1571)
モルガンMUFG証券 1222( 1222)
フィリップ証券 1058( 1058)
野村証券 519( 519)
大和証券 418( 418)
インタラクティブ証券 345( 345)
BNPパリバ証券 330( 330)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
楽天証券 28( 14)
フィリップ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
SBI証券 13( 7)
JPモルガン証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース