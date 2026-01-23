「日経225ミニ」手口情報（23日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限6065枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月23日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6065枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6065( 6065)
ソシエテジェネラル証券 5130( 4630)
バークレイズ証券 2686( 2686)
SBI証券 2609( 1077)
楽天証券 2556( 838)
松井証券 457( 457)
三菱UFJeスマート 594( 446)
マネックス証券 281( 281)
フィリップ証券 199( 199)
日産証券 124( 124)
JPモルガン証券 69( 69)
インタラクティブ証券 62( 62)
立花証券 56( 56)
ドイツ証券 50( 50)
光世証券 15( 15)
共和証券 13( 13)
岩井コスモ証券 12( 12)
ゴールドマン証券 4( 4)
UBS証券 500( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 154357( 154309)
ソシエテジェネラル証券 85930( 85930)
バークレイズ証券 39564( 39564)
SBI証券 71486( 38932)
松井証券 21985( 21985)
サスケハナ・ホンコン 19944( 19944)
楽天証券 34549( 16519)
日産証券 15778( 15778)
三菱UFJeスマート 11536( 7148)
ビーオブエー証券 6299( 6299)
JPモルガン証券 5379( 5379)
BNPパリバ証券 4092( 4092)
マネックス証券 3999( 3999)
モルガンMUFG証券 4231( 3897)
広田証券 2615( 2615)
ゴールドマン証券 2439( 2431)
みずほ証券 2305( 2270)
東海東京証券 2101( 2101)
フィリップ証券 1798( 1798)
大和証券 1124( 1124)
野村証券 313( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
フィリップ証券 49( 49)
ABNクリアリン証券 45( 45)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 14( 10)
SBI証券 26( 10)
松井証券 5( 5)
楽天証券 8( 4)
Jトラストグローバル 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース