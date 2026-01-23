「TOPIX先物」手口情報（23日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限1万3676枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月23日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万3676枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 13676( 13162)
ABNクリアリン証券 13735( 13063)
バークレイズ証券 5787( 5781)
JPモルガン証券 4388( 3738)
ゴールドマン証券 6145( 3564)
モルガンMUFG証券 2837( 2837)
シティグループ証券 1239( 1235)
UBS証券 1344( 1151)
ビーオブエー証券 1149( 1149)
サスケハナ・ホンコン 1101( 1101)
ドイツ証券 1026( 1026)
野村証券 1229( 745)
みずほ証券 949( 435)
SBI証券 488( 422)
BNPパリバ証券 399( 399)
大和証券 326( 326)
広田証券 308( 308)
日産証券 293( 293)
三菱UFJeスマート 128( 124)
SMBC日興証券 2909( 117)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
ゴールドマン証券 600( 0)
みずほ証券 500( 0)
野村証券 200( 0)
ABNクリアリン証券 200( 0)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース