「日経225先物」手口情報（23日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万791枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月23日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万791枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10791( 9892)
ソシエテジェネラル証券 5744( 5575)
バークレイズ証券 4337( 3189)
サスケハナ・ホンコン 1976( 1976)
ゴールドマン証券 1344( 1216)
SBI証券 1519( 1069)
日産証券 950( 950)
モルガンMUFG証券 1070( 919)
野村証券 1762( 890)
JPモルガン証券 814( 706)
三菱UFJeスマート 721( 645)
みずほ証券 796( 584)
松井証券 566( 566)
ビーオブエー証券 622( 430)
楽天証券 604( 420)
UBS証券 587( 298)
三菱UFJ証券 322( 259)
BNPパリバ証券 517( 241)
ドイツ証券 236( 234)
マネックス証券 162( 162)
大和証券 192( 0)
シティグループ証券 87( 0)
岡三証券 30( 0)
SMBC日興証券 30( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 65( 65)
SBI証券 16( 14)
ABNクリアリン証券 312( 12)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 7( 7)
ゴールドマン証券 6( 6)
ドイツ証券 4( 4)
日産証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
バークレイズ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース