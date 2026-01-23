今季からドジャースに加入したカイル・タッカー外野手は21日（日本時間22日）、入団会見後にカリフォルニア州の地元ラジオ局『KLAC（AM 570 LA Sports）』にゲスト出演。入団に至るまでの経緯や、自身のプレーの強みについて語った。

『KLAC（AM 570 LA Sports）』は、強打者タッカーが持つ意外な才能に注目を寄せている。

■走力は平凡も……

2015年ドラフト1巡目全体5位でアストロズに入団したタッカーは、メジャー8シーズンで通算打率.273、147本塁打、490打点、OPS.865、119盗塁を記録。『KLAC（AM 570 LA Sports）』は、通算88.1％（119／135）の盗塁成功率を称えた。失敗はわずか16個で、驚異の成績を維持している。

ドジャースでは、大谷翔平投手がチーム加入後に88.8％（79／89）で球団史上トップの数字を継続中。2位にデービー・ロペスの83.1%、3位にはデーブ・ロバーツ監督が82.5％で続いている。

タッカーは高い盗塁成功率に関して問われると、「自分は最速ってわけじゃないけど、遅くもないんじゃないかな。もし90フィート余分に進めるチャンスがあって、それがチームに得点の可能性を見出せるなら絶対にやるよ。このチームだと、一塁にいればほぼ得点圏みたいな感じだし。それが理由の一つかもね。走塁でも守備でも打撃でも、チームを助けたいと思っている。今年が本当に楽しみだよ」と笑顔を見せた。

MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』によると、昨季のタッカーのスプリントスピードは「26.5フィート／秒」でメジャー全体では下位26％にあたる。チームではフレディ・フリーマン内野手（26.2）よりは速く、マックス・マンシー内野手（27.0）より遅い位置にいる。俊足でかき回すタイプではないものの、相手の隙を突いて次の塁を狙えるクレバーな選手と言えそうだ。