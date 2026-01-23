【スタバ新作】カカオの味わい＆なめらかな口当たりがたまらない！大人味のバレンタインフラペチーノ登場
スターバックス コーヒーでは、現在、“深みを纏うカカオ体験”をキーワードに、バレンタインシーズンを彩る新たなフラペチーノ(R)「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」(Tallサイズのみ/イートイン730円 テイクアウト717円)を販売中だ。
【写真】キービジュアル。今年のスターバックスのバレンタインは、カカオの“深み”をしなやかに楽しむ2つのビバレッジから始まる
新作の「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」は、「上質なものを選びたいときや、自分の癒やし時間を楽しみたいときに味わってほしい」と開発された。ボディには、コクのあるカカオの味わいと、ジェラートのようななめらかな口当たりが特徴の「クリームカカオベース」を使用。「カカオが引き立つように」とヘーゼルナッツフレーバーシロップも加えられており、深みとコクを感じることができる。
また、トップの軽やかな「ショコラムース」、艶をまとった「レッドベリーグラサージュソース」、カリッとした食感の「ストロベリーフレーバーキャンディー」、そしてゴロッと入った甘酸っぱいストロベリー果肉もポイントに。果肉は、「クリームカカオベース」とも相性がよく、全体を混ぜるとまた違った味わいを楽しむことができる。
パートナー(従業員)たちからも、「カカオ感がスゴイ！」との声が上がっているという同フラペチーノは、甘さがありつつも「あと味すっきり」という点も高評価。エスプレッソショットの追加(+55円)で、香ばしいほろ苦さが広がり、カカオの深みが一層際立つので、こうしたカスタマイズもぜひ試してみてほしい。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
