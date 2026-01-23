PlayStationの世界観をそのまま身にまとうよう新作アイテムが、GRAPHTの公式ライセンスブランド「ASOBI GRAPHT」から登場します。

1月27日より順次発売予定で、GRAPHT公式ECサイトでは1月21日から予約受付がスタートしています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

今回の新作で、特にプレステファンの目を引くのが、初代PlayStationをモチーフにしたアパレル「Heritage サガラ刺繍スウェット」（8800円税込）です。PlayStationのロゴを立体感のある刺繍で胸に堂々とあしらった、ファン心をくすぐるデザインになっています。

カラーはアシッドブルーで、サイズはM・L・XL展開。なお、このスウェットは、ポップアップストア限定販売です。

あわせて、初代PlayStation本体を大胆にデザインした「PCスリーブケース」（6600円税込）も登場します。仕事用のバッグに入れてもインパクトがあり、さりげなくプレステ愛をアピールできそうです。

そのほか、「ASTRO BOT」をモチーフにしたトラベルポーチ（2970円税込）やソックス（1760円税込）、キッズ向けの刺繍Tシャツ（3850円税込）、トレーディングアイテムなどもラインアップされています。「どこでもいっしょ」や「サルゲッチュ」といった、懐かしのタイトルを使った雑貨も用意されており、幅広い世代のファンが楽しめる内容です。

新作アイテムは、2026年1月27日からJR品川駅（改札内2階「京急線のりかえ専用改札」前）で開催される「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT」をはじめ、東京ソラマチのポップアップストア、GRAPHT公式ECサイトで順次販売されます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026012306.html