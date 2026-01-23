【雪情報】土日は近畿で再び大雪ピーク？九州でも雪予想　強い冬型の気圧配置が続き北陸などで大雪や荒れた天気

日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、２５日にかけて続く見込みです。気象庁によりますと、近畿地方の上空約１５００メートルには氷点下９度以下、北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６度以下の寒気が流れ込んでいます。



２４日夜から２５日にかけて、雪の２回目のピークが来そうです。近畿、東海、北陸、関東甲信、北日本など広い範囲で寒気の流れ込みが強まり、大雪となる所があるでしょう。





２３日午後２時現在の積雪の深さ（アメダス速報値）は以下の通りです。滋賀県＊長浜市余呉町柳ケ瀬：７９センチ＊高島市今津：２６センチ＊彦根：２２センチ＊米原市朝日：１１センチ京都府＊京丹後市峰山：５１センチ＊舞鶴：２８センチ兵庫県＊香美町兎和野高原：８９センチ＊香美町香住：５６センチ＊豊岡：４１センチ近畿地方では、２４日夜から２５日にかけて再び大雪となる見込みです。２４日午後６時から２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量（多い所）は以下の通り。＊近畿北部山地：５０センチ＊近畿北部平地：３０センチ＊近畿中部山地：５０センチ＊近畿中部平地：７センチ＊近畿南部山地：１０センチ北陸地方では、２５日にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。２４日午後６時から２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量（多い所）は以下の通り。＊新潟県平地：５０センチ＊新潟県山沿い：７０センチ＊富山県平地：４０センチ＊富山県山間部：７０センチ＊石川県平地：４０センチ＊石川県山地：７０センチ＊福井県平地：４０センチ＊福井県山地：７０センチ東海地方では、２４日昼前から２５日にかけて岐阜県を中心に警報級の大雪となる所があるでしょう。２４日午後６時から２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量（多い所）は以下の通り。＊愛知県山地：１５センチ＊愛知県平地：７センチ＊岐阜県山地：７０センチ＊岐阜県平地：３０センチ＊三重県：１０センチ関東甲信地方では、２４日午後６時から２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量（多い所）は以下の通り。＊関東地方北部：４０センチ＊甲信地方：７０センチ東北地方の日本海側では、２４日未明から夜遅くにかけて大雪となるでしょう。２４日午後６時から２５日午後６時までに予想される２４時間降雪量（多い所）は以下の通り。＊東北日本海側山沿い：７０センチ＊東北日本海側平地：４０センチ＊東北太平洋側山沿い：７０センチ＊東北太平洋側平地：３０センチ九州北部地方では、２４日未明から昼過ぎにかけて大雪に注意してください。２３日午後６時から２４日午後６時までに予想される２４時間降雪量（多い所）は以下の通り。＊山口県山地：３０センチ＊福岡県山地：８センチ＊佐賀県山地：８センチ＊長崎県山地：５センチ＊大分県山地：１０センチ＊熊本県山地：１０センチ＊山口県平地：１０センチ＊福岡県平地：３センチ＊佐賀県平地：３センチ＊長崎県平地：１センチ＊大分県平地：５センチ＊熊本県平地：１センチ四国地方では、２３日夜遅くから２４日夕方にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。２３日午後６時から２４日午後６時までに予想される２４時間降雪量（多い所）は以下の通り。＊平地：５センチ＊山地：２０センチ日本海側や山沿いを中心に短期間で積雪が急増するおそれがあります。積雪や路面の凍結による交通障害に警戒・注意してください。