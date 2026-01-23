Sakurashimeji、豊嶋花＆山中柔太朗W主演ドラマ現場へ 『黒崎さんの一途な愛がとまらない』主題歌生披露
俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜 深0：24）の主題歌「恋春日和」を歌うSakurashimejiが、撮影現場を訪問した。
【場面写真】Sakurashimejiの歌に感激する豊嶋花＆山中柔太朗
原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）。おにぎり屋の女子高校生・白瀬小春（豊嶋）と恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中）の突拍子もないプロポーズから始まる猪突猛進な愛を描く。恋愛経験ゼロのピュアな2人がつむぐポップで甘くて思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー。
Sakurashimejiは「小春さんと黒崎さんの、少しいびつだけどピュアな関係やさまざまなやり取り、黒崎さんが“何回も何回も”小春さんに思いを伝えるけどうまくいかない不器用さと、それでもアタックし続ける心の強さがドラマと重なると思い書き下ろしました」と語り、ギターの弾き語りで主題歌を生披露した。
豊嶋は「すごい！」「素敵！」と大感激し、「ずっと聴いていた曲を目の前で聴けるなんて本当にうれしいです。おふたりの明るくてフレッシュな歌声が、小春ちゃんと黒崎さんにピッタリだと思いました！本当に感動しました！」と、絶賛。山中も「交わされるまっすぐなまなざしがこの曲をより彩っている気がします。僕にとって今もこの先も本当に大切な曲です。作品に寄り添った素敵な楽曲をありがとうございます！」と、感激の面持ちだった。
