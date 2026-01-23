この記事をまとめると ■ランボルギーニ・ムルシエラゴはディアブロの後継車として発表された ■カウンタックを彷彿させる可変式リヤクォーターパネルに多くの者が興奮した ■ムルシエラゴは生産終了となる2010年までに数多くの派生モデルが誕生した

動揺がおさまらないIAAで発表されたランボの新モデル

2001年9月11日という日付を聞けば、誰もがまず思い出すのは、アメリカのニューヨークを中心に甚大な被害を巻き起こした、いわゆるアメリカ同時多発テロではないだろうか。それが発生した時間、ヨーロッパはすでに午後であり、筆者はニューヨークからの衝撃的な映像を、ある高級車の車載モニターで見ていた記憶がある。

その日、そのとき、私はヨーロッパ最大級のモーターショーである、IAA（フランクフルトショー）を取材していたのだ。会場は驚愕とともに動揺した雰囲気にさえ包まれ、多くのメーカーの首脳は即座にフランクフルトを離れる決断を下した。次に狙われるのはこのIAAではないかという噂さえも流れていたし、航空便が混乱することも確実だったからだ。

そのような混乱のなかで行われた2001年のフランクフルトショー。ここではもちろん数多くのニューモデルがワールドプレミアされていたが、そのなかでも主役のひとつとなったのが、ランボルギーニがそれまでのディアブロの後継車として発表した「ムルシエラゴ」だった。

ディアブロ6.0SEの項でも解説しているとおり、ムルシエラゴは1998年に新たに親会社となったアウディが、ランボルギーニがそれまで「L147」のプロジェクトコードで開発を進めてきた次世代12気筒ミッドシップの計画を白紙撤回し、改めてドイツのインゴルシュタットにあるアウディスタイリングセンターで、エクステリアとインテリアのデザインを見直すことで誕生したモデル。

このときデザインを担当したルーク・ドンカーヴォルケは、先日設立20周年を迎えたランボルギーニのチェントロスチェィーレの初代チーフ・スタイリストにも抜擢されている。

ディアブロと比較すると、さらにスーパーカーとしての魅力的なアピアランスを誇るムルシエラゴのボディは、同時に卓越したエアロダイナミクスを実現したものだった。リヤクォーターパネルは走行条件によって、さらに高い冷却性能を必要とする場合にはライズアップする可変式で、ランボルギーニはそれをVACS（バリアブル・エアフロー・クーリング・システム）とネーミングした。VACSがライズアップしたときの姿が、あのカウンタックのエアインテークを彷彿させてくれるのはうれしい。

リヤに備えられるこちらも可変式のウイングや、こちらはミウラのそれからインスピレーションを得たとも思われるエンジンカバー上のルーバーなど、ムルシエラゴのエクステリアには、じつに多くの魅力が秘められていたのだ。Cd値はリヤウイングがクローズした状態で0.33と発表されていた。

新時代ランボルギーニの幕開けを告げたムルシエラゴ

一方、このボディに包み込まれるメカニズムは、基本的にはランボルギーニが当初からL147プロジェクトで進めていたものと共通だ。基本骨格となるのはスチール製のスペースフレームで、これにCFRPを主材料とするハニカム材を組み合わせる。フロアパネル、そしてルーフと左右のドアを除いたボディパネルにも同様にCFRP製だ。

ミッドに搭載されるエンジンも、ランボルギーニ伝統の60度V型12気筒DOHC48バルブが継承されている。ただしその排気量は、ディアブロの最終型である6.0SEからストロークアップによって拡大され、新たに6.2リッターという数字が設定されることになった。

オールアルミニウム製のブロックをもつこのエンジンには、ディアブロですでに採用されていた可変バルブタイミング機構のほかに、可変ジオメトリーインテーク機構を導入。さらに、潤滑方式をドライサンプとすることで、ディアブロ比で50mmも低い搭載位置を実現することにも成功していた。注目の最高出力&最大トルクは580馬力&650Nm。

組み合わされるミッションも6速化されたが、それをエンジンと直列に接続し、通常のフロントエンジン車とは前後逆方向に後方から搭載することでミッドシップとする、かのパオロ・スタンツァーニがカウンタックで考案した伝統的な手法は変わらない。駆動方式はビスカスカップリングを使用した4WDのみで、前輪には常時26〜32%の駆動力が伝達される。

ムルシエラゴは最終的に2010年までその生産を継続することになるが、この間にはビッグマイナーチェンジを含め、さまざまなバリエーションが誕生する。

2004年にはeギヤと呼ばれるセミAT仕様が追加されたほか、ロードスターも登場。2006年に行われたビッグマイナーチェンジではV型12気筒エンジンは6.5リッターに排気量拡大され、新たに640馬力の「LP640」シリーズへと進化。2009年に誕生した「SV」はそのLP640から最高出力を670馬力にまで強化するとともに、約100kgの軽量化を施した究極のムルシエラゴで、こちらは350台のみが限定販売された。